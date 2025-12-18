Cravata Galbenă, un film pentru toate generațiile. A fost vizionat de persoane cu vârste între 6 și 96 de ani

Filmul „Cravata Galbenă” a cucerit publicul român, cu peste 340.000 de spectatori, cu vârste între 6 și 96 de ani, care au trăit emoțiile unuia dintre cele mai așteptate filme românești din ultimii ani, iar proiecțiile filmului continuă în cinematografele din întreaga țară, multe dintre ele fiind deja sold out.

„Cravata Galbenă”, unul dintre cele mai ample filme românești din ultimii ani, a fost văzut de peste 340.000 de spectatori și continuă să fie în programul cinematografelor din întreaga țară, cu numeroase proiecții sold out. Diversitatea publicului este remarcabilă: la vizionări au participat persoane cu vârste între 6 și 96 de ani, semn că povestea filmului emoționează și provoacă generații diferite.

„Sunt o fată de 11 ani și toată lumea mi-a spus că nu voi înțelege acest film, că este pentru adulți. Dar, de fapt, eu l-am înțeles mai bine decât un adult. Mi-a dat sentimentul acela că, atunci când un om își propune ceva, chiar reușește, și mi-a dat o ambiție foarte interesantă, pe care foarte puțini oameni reușesc să o ducă atât de sus.” a declarat Anastasia, unul dintre copiii veniți să vizioneze filmul.

Reacțiile publicului au fost puternice și constante încă din primele zile de la lansare. Spectatorii au subliniat că filmul le-a transmis valori precum ambiție, muncă, recunoaștere, iubire de țară și familie, impresionând atât tinerii, cât și adulții, prin modul subtil în care povestea reușește să șoptească adevăruri despre curaj și lumină interioară. Filmul fenomen spune povestea extraordinara a lui Sergiu Celibidache,

Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea, povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război.

Cravata Galbenă este despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Realizat pe parcursul a mai bine de șapte ani de documentare, pregătire, filmări și post-producție, Cravata Galbenă este una dintre cele mai ample producții cinematografice românești, un film despre geniu, sacrificiu și puterea unui vis.

Sophie Nélisse (The Book Thief) și Kate Phillips (Peaky Blinders, Downton Abbey), alături de Sean Bean (Game of Thrones, The Lord of the Rings), laureat a două premii BAFTA, Anton Lesser (Game of Thrones) și Charlie Rowe (Rocketman), completează distribuția. Filmul este regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul marelui dirijor, care semnează și scenariul împreună cu James Olivier.

Din echipa de creație fac parte nume importante din industria cinematografică internațională: directorul de imagine Peter Menzies Jr., ACS, designerul de costume Alessandro Lai, designerul de machiaj, coafură și proteze Lynda Armstrong și scenograful Vlad Vieru.

Muzica originală este compusă de Kathryn Kluge și Kim Allen Kluge, iar castingul internațional este coordonat de Des Hamilton și Georgia Topley. Producătorii filmului sunt Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrișoiu, James Olivier, Andrei Boncea și Robert W. Cort.

ravata Galbenă este o producție Oblique Media, realizată în coproducție cu Safe Frame, Avanpost Media, Frame Film și Frame Film Illustrious Studio, cu sprijinul Guvernului României prin programul derulat de Oficiul de Film și Investiții Culturale și al Centrului Național al Cinematografiei.