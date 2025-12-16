Social

Semifinala MasterChef, lider de audiență la nivel național. Emisiunea a bătut Chefi la Cuțite

Comentează știrea
Semifinala MasterChef, lider de audiență la nivel național. Emisiunea a bătut Chefi la CuțiteMasterChef. SUrsa foto: Facebook/ MasterChef România
Din cuprinsul articolului

MasterChef România ajunge în această seară la punctul culminant al sezonului 10, odată cu difuzarea Marii Finale. În semifinala de aseară, concurenții au gătit pentru Fantoma de la Operă, iar Ariane Dărăban a fost eliminată din competiție.

Cei trei finaliști în lupta pentru trofeul MasterChef

Astfel, Ştefan Măchiţă, Cosmina Boboc şi Florentin Drăgoiu sunt cei trei concurenţi calificaţi în finală, care se vor confrunta pentru trofeul MasterChef şi premiul de 75.000 de euro.

Înaintea finalei, prezentatoarea Gina Pistol a transmis un mesaj despre parcursul concurenților ajunși în ultimul act al competiției.

„Seara asta este despre ei. Trei bucătari amatori, trei oameni speciali, trei români frumoși. Ei sunt cei mai buni din miile de oameni veniți la preselecții. Am văzut ce înseamnă ambiția și puterea pasiunii adevărate”, a spus Gina Pistol.

Ce sancțiuni riști dacă nu ai poliță RCA pentru trotineta electrică. Legea a intrat în vigoare
Ce sancțiuni riști dacă nu ai poliță RCA pentru trotineta electrică. Legea a intrat în vigoare
Mircea Dinescu, după moartea Rodicăi Stănoiu: Bătrâna parașută, turnătoare de seamă a fostei Securități
Mircea Dinescu, după moartea Rodicăi Stănoiu: Bătrâna parașută, turnătoare de seamă a fostei Securități

MasterChef, lider de audiență la nivel național

Ediţia difuzată luni seară a fost lider de audienţă în intervalul orar 20:30 - 23:30. La nivel naţional, ediţia specială MasterChef a fost urmărită de peste 950.000 de români în fiecare minut al emisiunii. În acelaşi interval, la Antena 1, show-ul Chefi la Cuțite a atras 881.000 de telespectatori. DigiSport 1 s-a situat mai sus în clasament decât în mod obișnuit, cu peste 400.000 de telespectatori.

Audiențele posturilor de televiziune înregistrate luni, 15 decembrie, la nivel național, pe intervalul orar 20.30–23.30:

  • Pro TV - 975.000 de telespectatori (5,6 rtg, 15,7 share);
  • Antena 1 - 881.000 (5,1 rtg, 14,2 share);
  • Kanal D - 756.000;
  • DigiSport 1 - 420.000;
  • România TV - 284.000;
  • Film Cafe - 245.000.
Televizor

Televizor. Sursa foto: dreamstime.com

Audiențe apropiate în mediul urban

La nivel urban, emisiunile culinare au înregistrat audiențe apropiate. MasterChef a fost urmărit de 529.000 de telespectatori, cu aproximativ 8.000 mai mulți decât Chefi la Cuțite. Tot în mediul urban, meciul difuzat de DigiSport 1 a avut aproape 240.000 de telespectatori pe minut.

Audiențele posturilor de televiziune înregistrate luni, 15 decembrie, în mediul Urban, pe intervalul orar 20.30–23.30:

  • Pro TV - 529.000 de telespectatori (5,4 rtg, 15,8 share);
  • Antena 1 - 521.000 (5,3 rtg, 15,6 share);
  • Kanal D - 335.000;
  • DigiSport 1 - 237.000;
  • România TV - 160.000;
  • Antena 3 CNN - 115.000.

MasterChef, lider pe publicul comercial

Pe publicul comercial al Pro TV, format din telespectatori cu vârste între 21 și 54 de ani, la nivel național, MasterChef a depășit 400.000 de telespectatori pe minut și a obținut o cotă de piață de peste 21%. În același interval, Antena 1 a atras aproape 350.000 de telespectatori pe minut. Tot pe segmentul comercial, DigiSport s-a situat între televiziunile din top, cu 137.000 de telespectatori care au urmărit meciul FCSB.

Audiențele posturilor de televiziune înregistrate luni, 15 decembrie, pe Segmentul Comercial, pe intervalul orar 20.30–23.30:

  • Pro TV - 413.000 (6,6 rtg, 21,9 share);
  • Antena 1 - 344.000 (5,5 rtg, 18,2 share);
  • Kanal D - 174.000;
  • DigiSport 1 - 137.000;
  • Pro Cinema - 98.000;
  • FilmCafe - 56.000.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:38 - Moment delicat la un concert Theo Rose. Situația în care a fost pusă artista
19:31 - SUA, peste 200 de miliarde de dolari din tarife vamale. Curtea Supremă analizează legalitatea taxelor
19:28 - Buliga PSY reprezintă terapia digitală care aduce claritate și acțiune în viața de zi cu zi
19:17 - Ce sancțiuni riști dacă nu ai poliță RCA pentru trotineta electrică. Legea a intrat în vigoare
19:08 - Hainele destinate pieței europene vor avea pașapoarte digitale. Cum va funcționa procesul
19:00 - Europarlamentarul Victor Negrescu: Pensiile magistraților pun în pericol banii europeni ai României

HAI România!

Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume

Proiecte speciale