Semifinala MasterChef, lider de audiență la nivel național. Emisiunea a bătut Chefi la Cuțite

MasterChef România ajunge în această seară la punctul culminant al sezonului 10, odată cu difuzarea Marii Finale. În semifinala de aseară, concurenții au gătit pentru Fantoma de la Operă, iar Ariane Dărăban a fost eliminată din competiție.

Astfel, Ştefan Măchiţă, Cosmina Boboc şi Florentin Drăgoiu sunt cei trei concurenţi calificaţi în finală, care se vor confrunta pentru trofeul MasterChef şi premiul de 75.000 de euro.

Înaintea finalei, prezentatoarea Gina Pistol a transmis un mesaj despre parcursul concurenților ajunși în ultimul act al competiției.

„Seara asta este despre ei. Trei bucătari amatori, trei oameni speciali, trei români frumoși. Ei sunt cei mai buni din miile de oameni veniți la preselecții. Am văzut ce înseamnă ambiția și puterea pasiunii adevărate”, a spus Gina Pistol.

Ediţia difuzată luni seară a fost lider de audienţă în intervalul orar 20:30 - 23:30. La nivel naţional, ediţia specială MasterChef a fost urmărită de peste 950.000 de români în fiecare minut al emisiunii. În acelaşi interval, la Antena 1, show-ul Chefi la Cuțite a atras 881.000 de telespectatori. DigiSport 1 s-a situat mai sus în clasament decât în mod obișnuit, cu peste 400.000 de telespectatori.

Audiențele posturilor de televiziune înregistrate luni, 15 decembrie, la nivel național, pe intervalul orar 20.30–23.30:

Pro TV - 975.000 de telespectatori (5,6 rtg, 15,7 share);

Antena 1 - 881.000 (5,1 rtg, 14,2 share);

Kanal D - 756.000;

DigiSport 1 - 420.000;

România TV - 284.000;

Film Cafe - 245.000.

La nivel urban, emisiunile culinare au înregistrat audiențe apropiate. MasterChef a fost urmărit de 529.000 de telespectatori, cu aproximativ 8.000 mai mulți decât Chefi la Cuțite. Tot în mediul urban, meciul difuzat de DigiSport 1 a avut aproape 240.000 de telespectatori pe minut.

Audiențele posturilor de televiziune înregistrate luni, 15 decembrie, în mediul Urban, pe intervalul orar 20.30–23.30:

Pro TV - 529.000 de telespectatori (5,4 rtg, 15,8 share);

Antena 1 - 521.000 (5,3 rtg, 15,6 share);

Kanal D - 335.000;

DigiSport 1 - 237.000;

România TV - 160.000;

Antena 3 CNN - 115.000.

Pe publicul comercial al Pro TV, format din telespectatori cu vârste între 21 și 54 de ani, la nivel național, MasterChef a depășit 400.000 de telespectatori pe minut și a obținut o cotă de piață de peste 21%. În același interval, Antena 1 a atras aproape 350.000 de telespectatori pe minut. Tot pe segmentul comercial, DigiSport s-a situat între televiziunile din top, cu 137.000 de telespectatori care au urmărit meciul FCSB.

Audiențele posturilor de televiziune înregistrate luni, 15 decembrie, pe Segmentul Comercial, pe intervalul orar 20.30–23.30: