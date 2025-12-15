Monden

Lista concurenților Survivor 2026. Un controversat politician intră în competiție

Lista concurenților Survivor 2026. Un controversat politician intră în competiție
Noul sezon Survivor România 2026 se apropie, iar pregătirile sunt în plină desfășurare. După ce mai multe vedete au spus „pas”, producătorii Antena 1 au strâns, în cele din urmă, echipa cu care speră să dea lovitura la audiență. Avem sportivi, personaje controversate, vedete de reality-show și influenceri cu milioane de urmăritori.

Surprize la Survivor 2026

După aventura din Asia Express, Gabi Tamaș nu a stat prea mult pe gânduri și a acceptat să participe la Survivor. Fostul fotbalist și-a făcut bagajele din nou și se pregătește pentru jungla din Republica Dominicană. Obișnuit cu foamea, oboseala și presiunea competiției, Tamaș intră în Survivor cu un avantaj clar: știe deja ce înseamnă un reality dur.

Gabi Tamaș și Dan Alexa. Sursa foto Captură video

Unul dintre cele mai discutate nume ale sezonului este Cristian Boureanu. Fostul politician a acceptat provocarea Survivor într-un moment în care miza nu mai este imaginea, ci rezistența. Fără costume, fără confort și fără statut, Boureanu va trebui să demonstreze cât de mult poate duce atunci când rămâne singur cu el.

Cristian Boureanu. Sursa foto: Facebook/Cristian Boureanu

Și Titus Steel a acceptat oferta. Cunoscut pentru disciplina sa și pentru stilul de viață axat pe sport, Titus mizează pe antrenamentele intense care l-au adus aici. În junglă, însă, mușchii nu sunt suficienți — adaptarea și psihicul vor face diferența.

Alte nume cunoscute care vor participa

Din zona de business, în competiție intră și Călin Donca. Obișnuit să gândească strategic și să țină lucrurile sub control, antreprenorul va avea parte de o experiență complet diferită. În Survivor, planurile se schimbă rapid, iar surprizele sunt la ordinea zilei.

Călin Donca.Sursa foto: Facebook

Pentru dinamica din tabără, producătorii au apelat și la Naba Salem. Cu experiență în mai multe reality-show-uri, fosta ispită de la Insula Iubirii știe exact cum funcționează jocul: alianțe, conflicte și replici tăioase. Stilul ei direct promite momente tensionate încă din primele episoade.

După Power Couple, Nicu Grigore, soțul Bellei Santiago, intră într-un format în care fiecare concurent luptă pe cont propriu. Fost sportiv, ambițios și calculat, acesta va trebui să facă față nu doar probelor fizice, ci și izolării, departe de familie și de confortul de acasă.

Nicu și Bella Santiago. Sursa foto Captură video

Cel mai tânăr dintre concurenții confirmați este Ceanu Zeng. Cu o comunitate uriașă în online, vloggerul promite să aducă energie, strategie și momente care pot deveni rapid virale. Rămâne de văzut dacă popularitatea din social media îl va ajuta și în junglă.

Când încep filmările la Survivor 2026

Survivor România 2026 se anunță un sezon intens: personalități puternice, stiluri diferite și multe teste de anduranță. Filmările urmează să înceapă în curând în Republica Dominicană, iar competiția promite să fie una dintre cele mai comentate de până acum, potrivit Cancan.

Proiecte speciale