Dan Capatos și Silviu Andrei, puși pe liber de Antena 1. Decizia ar fi fost luată în urma unui scandal

Dan Capatos nu va mai face parte din grila Antena 1, după o colaborare de peste un deceniu și jumătate. Oficial, decizia este justificată prin „încheierea contractului la final de an”, însă surse din interiorul postului spun că scandalul declanșat de Cristian Rizea ar fi avut un rol decisiv, potrivit Cancan.

Fostul politician l-a acuzat pe prezentator că i-ar fi „furnizat femei”, dar și de alte fapte grave legate de proxenetism.

„Băi, ***, bă, să-ți dau lista, mă. Și la cine ai mai dat gagici? Să-mi spui mie cât ai dat lui Borcea? Să-mi spui? Să-ți dau eu, mă, lista, mă, ****? Păi asta faci tu, mă, prostituție la emisiunea ta. La emisiunea ta ai prostituție! Băi, știi ce-mi plăcea? Bă, când erau astea, de pe vremea lui Daniela Crudu și Bianca… Băi, știți cum zicea? Băi, și acum, dacă vă uitați… Programul, în pauzele alea, când fac ei în public, programul conține plasare de produse. Băi, am zis mereu că-i zic asta: plasare de produse ****, bă! Băi, incredibil ce se potrivește asta! Programul… emisiunea… conține plasare de produse. Băi, incredibil! Când vedeți: plasare de produse ****. Adică se potrivește perfect. Că tu asta faci. Tu asta faci. Iar fetele astea și-au crescut cota prin tine, corect. Că inițial aveau 200-300… 200 așa… 200… și apoi au sărit peste 500”, a spus Rizea pe TikTok.

Alături de Capatos, Antena 1 a decis să înceteze colaborarea și cu DJ Andrei, prieten apropiat al prezentatorului și om de bază în emisiune.

Oficial se vorbește despre „încheierea colaborării”, însă sursele citate menționează că decizia are legătură cu un incident mai vechi, în care DJ Andrei a fost implicat anul trecut și pe care nu și-a asumat-o la momentul respectiv. Ancheta autorităților a continuat, iar informațiile ajunse la conducerea postului au determinat ruptura.

Decizia finală ar fi fost luată în timpul unei ședințe tensionate conduse de Cristian Barbărasă, directorul Antena Group, cunoscut pentru faptul că nu tolerează astfel de „derapaje. Verdictul ar fi fost ferm: nici Capatos, nici DJ Andrei nu vor mai face parte din planurile postului pentru 2026.