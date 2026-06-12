Un proiect de lege aduce schimbări importante în modul în care sunt tratate infracțiunile care vizează exploatarea sexuală a minorilor. Inițiativa urmărește să consolideze protecția copiilor și să diferențieze mai clar sancțiunile în funcție de gravitatea faptelor comise. Deputata PSD Diana Tușa susține că noile prevederi schimbă perspectiva juridică asupra acestor infracțiuni, punând accentul pe copil ca victimă a abuzului și nu pe caracterul obscen al materialelor rezultate în urma exploatării.

„În primul rând, arată clar cine este victima: copilul. Copilul este cel abuzat, exploatat sexual. El este cel a cărui demnitate este afectată. El este supus unei victimizări continue produse prin păstrarea sau circulația materialului pornografic. Problema nu este obscenitatea, ci exploatarea, abuzul sexual real asupra unui minor real”, a scris Tușa, vineri seara, pe Facebook.

Conform acesteia, modificările propuse aduc în prim-plan victimele și efectele reale ale abuzurilor asupra minorilor.

„În fapt, nu este pornografie, este abuz sexual asupra copiilor, înregistrat, păstrat, transmis sau vândut pentru mulți bani”, iar noua denumire „plasează copilul în centrul protecției penale”, a arătat aceasta.

În același timp, deputata respinge afirmațiile potrivit cărora proiectul ar diminua severitatea pedepselor și afirmă că noile prevederi înăspresc sancțiunile pentru formele cele mai grave de exploatare sexuală a minorilor.

„Pedepsele nu se reduc, dimpotrivă legea devine mai dură pentru formele grave de abuz sexual asupra copiilor. Astfel, cine produce, promovează sau expune materiale de abuz sexual asupra copiilor nu poate fi tratat la fel ca cel care doar deține”, a mai spus aceasta.

Conform proiectului, procurarea, deținerea, stocarea sau distribuirea unor astfel de materiale ar urma să fie sancționate cu pedepse cuprinse între 2 și 7 ani de închisoare.

Pentru promovarea sau expunerea acestora, limitele de pedeapsă propuse sunt între 3 și 10 ani, iar producerea materialelor care implică abuz sexual asupra copiilor ar putea fi pedepsită cu închisoare de la 5 la 12 ani.

Inițiativa legislativă vizează și infracțiunile de tip grooming, considerate de autorități o etapă frecvent întâlnită în procesul de exploatare sexuală a minorilor, în contextul dezvoltării mediului online și al creșterii riscurilor la care sunt expuși copiii pe internet.