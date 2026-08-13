Meta, compania care deține Facebook și Instagram, a dezactivat peste 750.000 de conturi din Australia despre care suspectează că aparțin unor utilizatori cu vârsta sub 16 ani, de la introducerea interdicției privind accesul adolescenților la rețelele sociale, potrivit Reuters.

Măsura face parte din eforturile companiei de a respecta legislația australiană, în timp ce autoritățile analizează posibilitatea unor acțiuni împotriva platformelor care nu respectă suficient de strict noile reguli.

În perioada cuprinsă între începutul procesului de blocare, în decembrie 2025, și iunie 2026, Meta a dezactivat 462.000 de conturi suspecte pe Instagram și alte 294.000 pe Facebook.

În total, cifra ajunge la aproximativ 756.000 de conturi, în creștere semnificativă față de cele aproximativ 504.000 de conturi pe care compania anunțase că le eliminase până în ianuarie.

Legislația australiană privind accesul minorilor la rețelele sociale a intrat în vigoare la 10 decembrie 2025. Regulile obligă principalele platforme să ia măsuri rezonabile pentru a împiedica persoanele sub 16 ani să dețină conturi.

Printre serviciile vizate se numără Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, Reddit, X, Threads, Twitch și Kick. Utilizatorii sub 16 ani nu sunt cei sancționați direct; responsabilitatea revine platformelor, care trebuie să demonstreze că au luat măsuri suficiente pentru aplicarea restricției.

Guvernul australian a justificat măsura prin preocupările legate de efectele rețelelor sociale asupra sănătății fizice și mintale a copiilor și adolescenților.

Meta susține că procesul de identificare a conturilor aparținând unor persoane sub 16 ani nu se bazează exclusiv pe verificarea declarată a vârstei.

Compania utilizează inclusiv sisteme de inteligență artificială pentru a analiza indicii contextuale din profilurile utilizatorilor. Printre acestea se pot afla referiri la aniversări, clase școlare sau alte informații care ar putea sugera că persoana din spatele unui cont nu a împlinit 16 ani.

Meta analizează, de asemenea, sesizările privind posibile conturi administrate de minori și a eliminat posibilitatea ca un utilizator al cărui cont a fost șters să încerce pur și simplu să creeze un alt cont.

Compania a precizat că procesul de aplicare a regulilor continuă. „Aplicarea măsurilor este în desfășurare, iar aceste cifre vor continua să crească”, a transmis Meta. Compania a adăugat că împărtășește obiectivul guvernului australian de a asigura experiențe online sigure și adecvate vârstei pentru tineri și că își respectă obligațiile prevăzute de lege.

Numărul mare de conturi dezactivate nu înseamnă însă că interdicția a eliminat accesul tuturor minorilor la rețelele sociale.

Datele guvernului australian și mai multe studii independente au indicat că peste opt din zece persoane sub 16 ani utilizau în continuare rețele sociale în primele trei luni de la introducerea interdicției. Situația a alimentat criticile autorităților, care susțin că platformele trebuie să își îmbunătățească mecanismele de verificare și aplicare a restricțiilor.

În același timp, un test australian realizat în 2025 privind tehnologiile de verificare a vârstei a indicat că soluțiile disponibile pe piață pot sprijini aplicarea unei astfel de interdicții.

Platformele au început să utilizeze inclusiv tehnologii de estimare a vârstei pe baza imaginilor. În unele cazuri, sistemele încearcă mai întâi să deducă vârsta utilizatorului din activitatea și comportamentul acestuia înainte de a solicita o verificare suplimentară.

Presiunea asupra companiilor de tehnologie crește în Australia. Autoritățile au acuzat platformele că ar fi creat condiții care fac dificilă aplicarea efectivă a interdicției.

Parlamentul australian a introdus, de asemenea, modificări legislative care majorează amenda maximă pentru nerespectarea regulilor la 99 de milioane de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 69,75 milioane de dolari americani la cursul menționat de Reuters. Noile prevederi oferă autorității de reglementare și competențe mai extinse pentru obținerea documentelor necesare investigațiilor.

Autoritatea australiană de reglementare analizează în prezent posibilitatea unor acțiuni în justiție împotriva unor platforme despre care consideră că nu au făcut suficient pentru a respecta legea.

Reprezentanții Meta, TikTok, Google, proprietarul YouTube, și Snap, compania din spatele Snapchat, sunt programați să ofere explicații în cadrul unei audieri parlamentare dedicate modificărilor legislative.

Audierea are loc pe fondul unei dezbateri internaționale mai ample. Australia este prima țară care a introdus o restricție de acest tip la nivel național, iar alte guverne analizează măsuri similare privind vârsta minimă pentru utilizarea rețelelor sociale.

Pentru Meta, rezultatul audierilor și al eventualelor investigații ale autorităților australiene ar putea reprezenta un test important privind modul în care marile platforme pot verifica vârsta utilizatorilor fără a afecta în mod nejustificat accesul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale.