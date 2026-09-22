Ce crede Nicușor Dan despre interzicerea rețelelor sociale pentru copii

România trebuie să analizeze propunerea Comisiei Europene privind restricționarea accesului copiilor la rețelele sociale și să organizeze o dezbatere internă cu specialiștii și autoritățile competente, susține Nicușor Dan. Șeful statului a afirmat că decizia trebuie fundamentată pe date științifice, având în vedere efectele asupra sănătății copiilor.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă România ar putea susține inițiativa Comisiei Europene care prevede interzicerea accesului pe rețelele sociale pentru copiii cu vârsta de până la 13 ani.

Președintele a spus că propunerea europeană trebuie mai întâi analizată, iar România va trebui să își stabilească propria poziție după consultări cu specialiștii și instituțiile care au atribuții în domeniu.

„Comisia Europeană a propus, aşa cum se întâmplă în multe domenii, ea vine cu o propunere şi cu un studiu în spate, urmând ca această propunere să fie discutată în diferitele organisme ale Uniunii Europene. România va trebui să se pronunţe pe această iniţiativă şi, ca să se pronunţe, trebuie să facem o dezbatere internă, cu specialiştii şi cu autorităţile care au atribuţii pe asta”, a spus preşedintele.

Șeful statului nu a intrat în detaliile concrete ale propunerii și nici în discuția privind limitele de vârstă prevăzute de aceasta.

Nicușor Dan a afirmat însă că, atunci când este analizat impactul activităților online asupra copiilor, deciziile trebuie luate în funcție de concluziile specialiștilor și de datele științifice disponibile.

„Trebuie, când ne uităm la sănătate, să ne uităm chiar cu datele ştiinţei”, a subliniat preşedintele.

Nicușor Dan a afirmat că, în principiu, ar trebui urmată recomandarea specialiștilor dacă există o opinie larg majoritară potrivit căreia un anumit tip de activitate are efecte negative asupra copiilor.

Președintele a spus că nu este expert în acest domeniu și nu s-a pronunțat asupra detaliilor concrete ale inițiativei europene.

„De principiu, cred că, dacă există o recomandare, nu sunt expert în asta, dar spun de principiu, dacă există o opinie imens majoritară a specialiştilor care să spună că un anumit tip de activitate afectează copiii, trebuie să-i dăm curs” a mai spus preşedintele.

Propunerea Comisiei Europene urmează să fie discutată la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, iar România va trebui să își stabilească poziția față de inițiativă după dezbaterea internă anunțată de președinte.