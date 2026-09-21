Politica

Grindeanu explică poziția PSD față de Guvernul Mureșan: Eu îi urez succes, dar nu cred că va avea

Grindeanu explică poziția PSD față de Guvernul Mureșan: Eu îi urez succes, dar nu cred că va aveaPSD. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră că susținerea social-democraților pentru Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan este puțin probabilă. Liderul PSD susține că Mureșan ar fi trebuit să discute direct cu el dacă își dorește voturile parlamentarilor social-democrați și spune că nu exclude o întâlnire cu premierul desemnat.

Grindeanu spune că PSD nu va susține Guvernul Mureșan

Potrivit liderului politic, șansele ca PSD să voteze pentru învestirea Guvernului Mureșan sunt „spre zero”.

Liderul social-democrat a vorbit și despre posibilitatea ca premierul desemnat să încerce să obțină separat voturile parlamentarilor PSD, prin discuții individuale.

„Eu îi urez succes, dar nu cred că va avea, dacă va încerca să facă aşa ceva”, a spus Sorin Grindeanu.

Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan. Sursă foto: captură video

Grindeanu spune că Mureșan trebuie să schimbe direcția Guvernului

Președintele PSD a legat poziția partidului de declarațiile lui Siegfried Mureșan privind continuarea politicilor promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

În opinia lui Grindeanu, menținerea aceleiași direcții politice transmite că premierul desemnat nu urmărește obținerea sprijinului PSD pentru formarea noului Guvern.

„Să vii să spui că tu continui în aceeaşi direcţie pe care a avut-o Ilie Bolojan, înseamnă că nu-ţi doreşti voturile de la Partidul Social-Democrat. Simplu”, a argumentat Sorin Grindeanu.

Grindeanu spune că Mureșan trebuia să îl contacteze

Liderul PSD susține că Siegfried Mureșan ar fi trebuit să discute direct cu el dacă avea nevoie de voturile parlamentarilor social-democrați.

„Politic vorbind, trebuia să mă caute, dacă vrea voturile PSD, trebuia să mă caute Siegfried Mureşan, nu Ilie Bolojan, nu altcineva”, a adăugat Grindeanu.

Președintele PSD a mai spus că este dispus să poarte o discuție cu premierul desemnat.

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