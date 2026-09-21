Adrian Severin, după operațiunea în cazul Călin Georgescu

Adrian Severin critică modul în care autoritățile au acționat în cazul lui Călin Georgescu, după ce acesta a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa, unde aveau loc percheziții. Fostul ministru de Externe spune că nu se pronunță asupra vinovăției sau nevinovăției acestuia și că verdictul trebuie să aparțină justiției. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Contrapunct”, moderată de jurnalistul Dan Andronic pentru Evenimentul Zilei.

Adrian Severin a început analiza prin a sublinia că, în această etapă, Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Adrian Severin a început analiza prin a sublinia că, în această etapă, Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție.

„Indiferent cum îl cheamă, la ora actuală se bucură de prezumția de nevinovăție Și dincolo asta nu avem ce spune”, a afirmat Adrian Severin.

Fostul ministru a spus că, dacă procurorii au deschis un dosar care trebuie investigat, instituțiile judiciare trebuie lăsate să își facă treaba, fără ca persoana vizată să fie judecată în spațiul public înaintea unui verdict.

„Dacă o anumită instanță de tip judiciar, parchet, justiția mai apoi și așa mai departe a descoperit că este un caz care ar trebui să se ocupe ei trebuie lăsați să se ocupe de acest caz nu noi putem să-l judecăm televizor, împresă, pe stradă și așa mai departe”, a spus acesta.

Severin a adăugat: „Justiția străzii este un blestem al acestei țări și nu numai, și ar trebui abolită cu toată puterea și revizată”.

Continuând analiza, Adrian Severin a făcut o comparație cu practicile judiciare din perioada comunistă și a amintit intervențiile desfășurate noaptea.

„De asemenea eu țin minte Apropo că ați vorbit de justiția comunismului Tot această justiție comunistă, dar mai puțin în anii ei de sfârșit, cât în anii ei de început, neobișnuiseră cu acele mașini care veneau în toiu nopții sau dube”, a spus Severin.

El a susținut că, după 1990, una dintre preocupări a fost tocmai renunțarea la asemenea practici. „Deci, încă o dată, la începutul anilor 90, când noi începusem să construim democrația în sara asta, interzisesem arestările pe timp de noapte sau în pragul dimineții”, a afirmat fostul ministru.

Severin a explicat apoi că, în opinia sa, o intervenție în forță trebuie să aibă o justificare concretă, cum ar fi existența unui risc de violență sau posibilitatea distrugerii unor probe.

„Iar atunci când arestarea are loc în forță, ea trebuie să aibă o justificare. Fie că e vorba de o persoană violentă, fie că este vorba despre o persoană care... Ar putea, știu eu, să profite de libertate pentru a, în cele câteva ore care ar despărți eu de întâlnirea cu un procuror, să distrugă probe”, a afirmat Severin.

Abia după această explicație, Severin a revenit asupra cazului concret și a insistat că nu dorește să stabilească dacă acuzațiile sunt sau nu întemeiate.

„Nu știu, nu voi judeca, trebuie să judece justiția, n-am încredere în corectitudinea justiției noastre în acest moment, dar oricum n-am ceva mai bun decât să aștept ca justiția să dea un verdict”, a spus Adrian Severin.

El a afirmat că problema pe care o vede în acest moment este legată în primul rând de procedură.

„Până atunci, dar pentru mine momentul acesta este foarte grav. în felul în care s-a procedat”, a adăugat acesta.

Ulterior, întrebat de Dan Andronic ce s-ar putea schimba în modul de funcționare al sistemului, Severin a revenit explicit asupra intervențiilor efectuate la primele ore ale dimineții.

„Prima chestiune este exact această procedură cu arestări în fapt de noapte, în zorii dimineții și așa mai departe. Asta trebuie pus în interviu, asta nu are nicio justificare, mă înțelegeți? Repet, nicio justificare”, a spus fostul ministru.

El a continuat cu una dintre cele mai dure afirmații din timpul emisiunii: „6 dimineața, ridicări de pe stradă, ambuscade, urmăriri, ce suntem aici, James Bond, ce facem noi aici?” Severin a susținut că un asemenea mod de operare contravine standardelor pe care el le asociază unei democrații.

„Asta este împotriva oricărei ordini democratice”, a afirmat acesta.

După critica privind ora și modul intervenției, Adrian Severin a trecut la al doilea element pe care îl contestă: prezența presei în timpul unor asemenea acțiuni.

„Numărul 2. A fost presă, înțeleg, la diverse momente prezentă, la diverse momente ale acestei descinderi care, vezi, Doamne, a fost ținută super secretă ca nu cumva să scape răufăcătorul. Cine a chemat presa?”, a spus Severin.

Fostul ministru a invocat caracterul nepublic al urmăririi penale.

„Interzisă presa în această etapă. Eu am învățat în timpul comunismului drept și mi s-a spus foarte clar urmărirea penală este nepublică”, a afirmat acesta.

Severin a explicat că, în opinia sa, expunerea publică a unei persoane în timpul anchetei poate produce efecte de imagine care rămân chiar și în situația în care acuzațiile nu sunt confirmate ulterior.

„După ce e expus, personaj, după ce se spun tot felul de povești după ce este judecat în stradă după ce durează urmărirea cercetarea 4-5 ani de zile care sunt mult mai grei decât închisoarea, vă asigur după aceea se spune, a, pardon, n-a fost nimica, n-a fost nimica și mergem mai departe dar în mintea oamenilor a rămas ca a fost”, a spus Adrian Severin.

El a făcut apoi distincția între faza urmăririi penale și momentul în care dosarul ajunge în fața unei instanțe.

„Judecata devine publică în momentul în care ajungi la tribunal și acolo sunt și avocații prezenți”, a afirmat Severin.

Fostul ministru a reiterat astfel că observațiile sale vizează procedura urmată de autorități și expunerea publică a celui anchetat, nu stabilirea vinovăției lui Călin Georgescu, care rămâne în sarcina justiției.