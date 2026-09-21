Atac dur din partea PNL la adresa social-democraților, după ce conducerea PSD a anunțat că nu va acorda votul de învestitură pentru noul Executiv propus de Siegfried Mureșan. Liberalii susțin că această decizie aruncă țara într-o incertitudine prelungită și creează riscuri majore pe plan economic și social.

Tensiunile politice ating un nou prag critic în urma refuzului social-democraților de a sprijini cabinetul condus de premierul desemnat. În cadrul unui comunicat oficial, reprezentanții PNL au criticat aspru motivele invocate de opoziție.

„Partidul Naţional Liberal constată că liderii PSD au hotărât adâncirea şi prelungirea crizei politice, cu riscuri pentru România, prin decizia de a nu susţine un guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureşan pe baza unor argumente manipulatoare şi, parţial, mincinoase”, a transmis PNL într-un comunicat.

Conform poziției exprimate de liberali, impasul politic actual este rezultatul direct al acțiunilor PSD din ultimele luni. „Timp de peste patru luni de zile, conducerea PSD s-a dovedit incapabilă de a găsi o rezolvare la criza pe care a declanşat-o, iar acum impune parlamentarilor social-democraţi să respingă o soluţie corectă pentru ţară, decisă de preşedintele României”, se mai arată în mesajul transmis de PNL.

Reprezentanții partidului susțin că o analiză responsabilă a propunerii de guvern ar fi trebuit să aibă loc abia după consultarea documentelor oficiale și a echipei guvernamentale. Amânarea sau respingerea numirii unui Executiv cu puteri depline poate avea consecințe directe asupra stabilității financiare a țării.

„Dacă era de bună-credinţă si preocupat de interesul ţării, PSD ar fi trebuit să ia o decizie privind învestirea unui guvern Mureşan doar după analizarea programului de guvernare, a echipei propuse de premierul desemnat şi a soluţiilor concrete pentru problemele cu care se confruntă ţara noastră. România traversează o perioadă dificilă, iar prelungirea incertitudinii politice comportă riscuri în plus. Rectificarea bugetară, proiectul de buget pentru 2027, evoluţia preţurilor la energie, continuarea absorbţiei fondurilor europene şi situaţia de securitate regională sunt teme care necesită un Executiv cu puteri depline.

De asemenea, prin respingerea unui nou guvern cu argumente populiste, deci prin prelungirea crizei şi promisiunea revenirii la politicile iresponsabile din anii trecuţi, PSD asuma riscul degradării ratingului de ţară”, menţionează liberalii.

În încheiere, PNL face un apel la rațiune către toate formațiunile politice din Parlament, solicitând o evaluare obiectivă a situației înainte de votul final.

„În aceste condiţii, PNL consideră că toate partidele parlamentare responsabile au obligaţia de a analiza atent programul şi componenţa Guvernului propus, precum şi consecinţele prelungirii crizei, înainte de a lua o decizie definitivă asupra votului de învestitură”, mai spune PNL.

Totodată, formațiunea își reafirmă susținerea deplină pentru demersurile premierului desemnat, care urmează să prezinte în termenul stabilit de Constituție lista miniștrilor și programul de guvernare.