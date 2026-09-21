Liderul Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a făcut o serie de clarificări privind poziția și calculele politice ale celor de la AUR în actualul context parlamentar. Potrivit declarațiilor sale, formațiunea condusă de George Simion nu este interesată de susținerea sau votarea vreunui executiv, obiectivul lor principal fiind declanșarea scrutinului anticipat.

Grindeanu a dezvăluit că a purtat o discuție directă cu președintele AUR în urmă cu câteva săptămâni, în cadrul căreia acesta din urmă i-a prezentat clar intențiile formațiunii sale. Din perspectiva social-democraților, opțiunea formațiunii AUR este una calculată strict pe baza evoluției din sondaje și a oportunității politice din acest moment.

„AUR, în acest moment îşi doreşte alegeri anticipate, ceea ce e, din perspectiva lor, probabil o decizie politică absolut corectă, fiindcă vor să valorifice procentele la care se află. Nu doresc altceva. Asta mi-a transmis mie George Simion, în urmă cu două sau trei săptămâni. V-am spus acest lucru la Parlament. Nu s-a schimbat, nu ştiu altceva. Dânşii doresc alegeri anticipate. Restul e spectacol”, a mai afirmat el, conform Antena 3 CNN.

Conform liderului PSD, atitudinea publică a celor de la AUR face parte dintr-o strategie de conservare și fructificare a capitalului electoral acumulat. Respingerea oricărei formule guvernamentale și insistarea pe scenariul anticipatelor reprezintă, în opinia sa, singura miză reală a partidului condus de George Simion, orice alt demers sau declarație din spațiul public încadrându-se doar în zona de retorică politică.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, într-o conferință de presă susținută la sediul central al PSD, dacă a discutat cu Siegfried Mureșan de joi până luni.

„În mod normal, trebuia să mă caute domnia sa, cred, dacă ar fi vrut voturile de la noi. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Sigur că mă așteptam să fiu sunat. Așa cred că era politicos dacă vrei voturile PSD, mai ales știind, eu am anunțat de joi seara, cred, că noi azi o să avem o ședință. Măcar din politețe, dacă vrei voturile PSD, puteai să mă contactezi, puteai să transmiți un mesaj, să fie ceva de acest tip”, a declarat liderul PSD.