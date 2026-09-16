AUR va participa, joi, la consultările de la Palatul Cotroceni convocate de președintele Nicușor Dan pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Delegația formațiunii va fi formată din președintele partidului, George Simion, prim-vicepreședintele Dan Dungaciu și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

AUR își va menține poziția exprimată și la consultările anterioare, iar Dan Dungaciu a declarat că formațiunea consideră că România are nevoie de „legitimitate politică”, nu doar de un Guvern.

„Mandatul este același cu care ne-am dus și la anterioarele întâlniri cu președintele României. Poziția noastră generală este: România, în acest moment, are nevoie de legitimitate politică, nu doar de un Guvern. Percepția publică este că astăzi îi lipsește României legitimitatea politică și de aici tensiuni societale, care izbucnesc din când în când și care se văd nu doar în Piața Victoriei, dar se văd și în sondaje - lipsa de încredere în instituții, lipsa de încredere în stat, ideea că România merge spre o direcție greșită la nivel de 90%, cea mai mare după 1989 încoace”, a declarat Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al AUR.

Dungaciu a susținut că tensiunile din societate nu pot fi rezolvate, în opinia AUR, decât prin organizarea de alegeri anticipate. El a spus că acestea ar „relegitima politic România și clasa politică” și ar oferi viitorului Guvern și viitoarei majorități parlamentare un mandat de patru ani pentru realizarea unor reforme.

„Un guvern din ăsta «de strânsură», ca să zic așa, chiar dacă va fi învestit, nu va putea să guverneze decât cam un an, un an și jumătate, după care se pregătește de alegeri locale, alegeri parlamentare, europarlamentare, prezidențiale. Deci, pentru relegitimarea politică a României și scoaterea din sistem, din societatea românească a acestor tensiuni, alegerile anticipate sunt foarte importante”, a spus Dungaciu.

Poziția AUR privind alegerile anticipate a fost exprimată și anterior. La sfârșitul lunii august, George Simion declara că formațiunea susține organizarea de alegeri anticipate și cerea „întoarcerea la votul românilor”.

Dan Dungaciu a precizat că AUR nu va vota „niciun Guvern din care nu face parte”.

„Partidul AUR nu se teme de a se angaja în guvernare, dar cu condiția unor negocieri de la egal la egal, formale, transparente, cu partidele care doresc să facă asta. Deocamdată, nu au dorit, nu noi am instituit cordonul sanitar, ei au instituit cordonul sanitar. Condițiile noastre au fost clare: trebuie să fim parte a Guvernului, trebuie să putem controla implementarea anumitor măsuri pe care le avem în program și așa mai departe. Deci, practic, același mandat pe care l-am avut și la vechile întâlniri cu președintele Nicușor Dan”, a adăugat Dan Dungaciu.

Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, consultările cu partidele și formațiunile politice parlamentare vor avea loc joi, 17 septembrie. AUR este programat la ora 9:30, după PSD, care va participa la consultări de la ora 9:00.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai, prin moțiune de cenzură. De atunci, România are un Executiv interimar, iar consultările de la Cotroceni vizează desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru.