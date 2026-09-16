Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele la Cotroceni
- Iuliu Vlădescu
- 16 septembrie 2026, 12:11
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat partidele politice reprezentante în Parlament la o serie de consultări care se vor desfășura joi la Palatul Cotroceni.
„Preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru”, a anunţat Administraţia Prezidenţială.
Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele la Cotroceni
Reamintim că România se află de patru luni într-un blocaj politic cu privire la formarea unui guvern cu mandat deplin, după ce Cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în luna aprilie.
Președintele Nicușor Dan a anunțat în repetate rânduri, recent, că intenționează să desemneze un nou premier în această săptămână, înainte de a pleca spre Statele Unite ale Americii, după o perioadă în care negocierile dintre partidele parlamentare nu au dus la o formulă de guvernare acceptată de o majoritate.
Consultările de joi ar trebui să fie o nouă rundă de discuții cu partidele parlamentare înaintea desemnării premierului. Potrivit relatărilor de presă, șeful statului ar putea face nominalizarea chiar după consultări.
Blocaj politic total în România
Problema principală rămâne găsirea unei formule care să poată obține voturile necesare în Parlament pentru învestirea unui eventual guvern:
- PSD susține un guvern politic, eventual cu Sorin Grindeanu premier, dar nu are suficiente voturi.
- PNL și USR își mențin opțiunea pentru variante bazate pe un guvern minoritar, PNL susținând în continuare numele Siegfried Mureșan; liberalii nu exclud însă și o variantă tehnocrată.
- UDMR pledează pentru un compromis între PSD și PNL și spune că ar putea susține o formulă asupra căreia cele două formațiuni ajung la un acord. În schimb, exclude orice vot pentru un guvern susținut de AUR sau alte formațiuni pe care le consideră naționaliste.
- AUR a transmis că ia în calcul să nu participe la consultări dacă acestea vor fi doar formale și fără ca președintele să țină cont de propunerile partidului. De asemenea, George Simion a spus în repetate rânduri că nu va vota un guvern din care nu face parte partidul său