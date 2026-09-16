Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele la Cotroceni

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat partidele politice reprezentante în Parlament la o serie de consultări care se vor desfășura joi la Palatul Cotroceni.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru”, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Reamintim că România se află de patru luni într-un blocaj politic cu privire la formarea unui guvern cu mandat deplin, după ce Cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în luna aprilie.

Președintele Nicușor Dan a anunțat în repetate rânduri, recent, că intenționează să desemneze un nou premier în această săptămână, înainte de a pleca spre Statele Unite ale Americii, după o perioadă în care negocierile dintre partidele parlamentare nu au dus la o formulă de guvernare acceptată de o majoritate.

Consultările de joi ar trebui să fie o nouă rundă de discuții cu partidele parlamentare înaintea desemnării premierului. Potrivit relatărilor de presă, șeful statului ar putea face nominalizarea chiar după consultări.

Problema principală rămâne găsirea unei formule care să poată obține voturile necesare în Parlament pentru învestirea unui eventual guvern: