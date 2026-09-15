UDMR nu va vota un nou Guvern dacă învestirea acestuia depinde de voturile partidelor extremiste, a declarat Csoma Botond înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea viitorului premier.

Liderul UDMR a precizat că formațiunea are „o singură linie roșie” în negocierile pentru formarea unei majorități și a exclus, în actualul context politic, o nouă guvernare alături de PSD.

Declarațiile vin înainteaconsultărilor programate miercuri la Cotroceni, la care liderii partidelor parlamentare urmează să discute cu președintele Nicușor Dan despre formarea viitorului Guvern.

Poziția UDMR poate influența configurația unei eventuale majorități, în condițiile în care negocierile dintre partidele parlamentare sunt complicate de lipsa unei formule politice care să reunească suficiente voturi pentru învestire.

Csoma Botond a declarat că UDMR nu va susține un Guvern a cărui învestire ar presupune o alianță la vot cu formațiunile extremiste.

„Noi 100% nu vom vota un Guvern în condițiile în care ar trebui să ne aliem la vot cu partidele extremiste. Și aici mă refer și la SOS, și la cei deputați și senatori care sunt acum neafiliați, dar au făcut parte din aceste formațiuni politice”, a declarat liderul UDMR pentru Digi24.

Potrivit acestuia, formațiunea consideră că, în actuala configurație parlamentară, nu există o majoritate care să permită formarea unui Guvern fără sprijinul acestor parlamentari.

„Noi avem o singură linie roșie: să nu trebuiască să ne aliem cu partidele extremiste”, a subliniat Csoma Botond.

O altă problemă ridicată de liderul UDMR este o eventuală revenire la o formulă de guvernare împreună cu PSD.

Csoma Botond a explicat că o astfel de variantă ar fi dificil de justificat politic după deciziile luate de social-democrați în ultima perioadă.

„Credem că ar fi foarte problematic ca noi să intrăm alături de Partidul Social Democrat, pentru că PSD a luat acea decizie de a dărâma coaliția care a guvernat România până în 5 mai”, a spus acesta.

El a amintit și decizia PSD de a iniția o moțiune de cenzură împreună cu AUR, considerând că acest context face dificilă participarea UDMR la o nouă guvernare alături de social-democrați.

Totuși, poziția UDMR nu exclude complet posibilitatea ca formațiunea să sprijine un Guvern condus de PSD. Condiția formulată de Csoma Botond este ca învestirea să nu depindă de voturile partidelor extremiste.

„Am putea, sigur, să sprijinim un guvern condus de Partidul Social Democrat, în condițiile în care n-ar trebui să avem voturi de la partidele extremiste”, a precizat liderul UDMR.

În ceea ce privește posibilitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate, Csoma Botond a afirmat că UDMR nu se teme de un asemenea scenariu, însă consideră că acesta nu ar rezolva problema politică de fond.

Liderul UDMR a susținut că fragmentarea formațiunilor din zona centristă ar putea persista și după un eventual scrutin anticipat. În acest caz, partidele ar fi nevoite din nou să negocieze pentru formarea unei coaliții.

„Nu credem că alegerile anticipate ar rezolva problema de fond. Deci fragmentarea pe zona centristă ar persista în continuare, deci tot la o coaliție ar trebui să ajungem”, a declarat el.

Csoma Botond a adăugat însă că UDMR este pregătită să revină în fața alegătorilor dacă aceasta va fi soluția identificată pentru depășirea blocajului politic.

„Nici nouă, cei de la UDMR, nu ne este frică de alegerile anticipate. Dacă asta e soluția, mergem înapoi la alegător și vedem ce va fi, dar mi-e teamă că nu rezolvă problema de fond”, a mai spus deputatul.

Liderii partidelor parlamentare sunt așteptați miercuri la Palatul Cotroceni pentru consultări cu președintele Nicușor Dan în vederea desemnării viitorului premier.

Declarațiile UDMR arată că formațiunea își condiționează participarea la o eventuală majoritate de modul în care sunt obținute voturile necesare pentru învestirea Guvernului. Excluderea sprijinului partidelor extremiste reprezintă condiția centrală formulată de formațiune, în timp ce o colaborare cu PSD rămâne, potrivit lui Csoma Botond, o variantă dificilă politic.

Concluzie: UDMR anunță că nu va vota un Guvern care are nevoie de sprijinul partidelor extremiste pentru a fi învestit. Formațiunea nu exclude însă complet susținerea unui Executiv condus de PSD, dacă acesta poate obține majoritatea fără voturile formațiunilor pe care UDMR le consideră extremiste.