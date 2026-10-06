Președintele partidului AUR, George Simion a anunțat că va pune la dispoziția parlamentarilor PSD tabelul pentru semnăturile necesare suspendării președintelui Nicușor Dan, reluând astfel demersul politic început de partid în vară. Liderul AUR le-a cerut și susținătorilor să îi contacteze pe parlamentarii social-democrați pentru a-i convinge să semneze.

„Nicușor Dan trebuie suspendat! Azi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături. Scrieți-le și voi să semneze și să deblocăm Țara!”, a transmis George Simion într-un mesaj publicat pe Facebook.

Demersul este important deoarece inițierea procedurii de suspendare necesită susținerea unei treimi dintre deputați și senatori. În actuala configurație a Parlamentului, pragul este de 155 de semnături.

Suspendarea lui Nicușor Dan este o temă pe care George Simion și AUR o promovează de mai multe luni. În august, formațiunea anunța că a strâns 112 dintre cele 155 de semnături necesare pentru declanșarea procedurii. HotNews.ro

AUR a lansat atunci și platforma „suspeND.ro”, prin care prezenta poziția parlamentarilor și stadiul strângerii semnăturilor. Demersul urmărea să crească presiunea publică asupra aleșilor care nu își exprimaseră poziția. Digi24

În acest context, apelul adresat acum parlamentarilor PSD reprezintă o încercare de a obține sprijin din afara grupurilor care susțin deja inițiativa.

PSD a transmis anterior că nu susține demersul AUR. În august, deputatul Mihai Ghigiu declara că partidul nu consideră că există motive pentru suspendarea președintelui și că România se află deja într-o criză guvernamentală. Digi24

Totuși, un parlamentar afiliat grupului PSD, Dorin Popa, a figurat printre cei care și-au exprimat susținerea pentru inițiativa de suspendare. HotNews.ro

Procedura este reglementată de articolul 95 din Constituția României. Propunerea de suspendare poate fi inițiată de cel puțin o treime dintre parlamentari și trebuie adusă imediat la cunoștința președintelui.

Pentru aprobarea suspendării este necesar votul majorității deputaților și senatorilor, în ședință comună, după consultarea Curții Constituționale. Constituția prevede că președintele poate prezenta Parlamentului explicații cu privire la faptele care îi sunt imputate. Camera Deputatilor

Dacă Parlamentul aprobă suspendarea, în cel mult 30 de zile trebuie organizat un referendum pentru demiterea președintelui.

Prin urmare, strângerea celor 155 de semnături reprezintă doar etapa necesară pentru inițierea procedurii, nu echivalează cu suspendarea efectivă a șefului statului.

George Simion a susținut în mod repetat suspendarea președintelui. În iunie, liderul AUR anunța începerea demersurilor parlamentare și îi cerea lui Nicușor Dan să desemneze un premier, în contextul blocajului politic privind formarea Guvernului. Antena 3 CNN

Ulterior, în septembrie, Simion a reluat public solicitarea, după ce Nicușor Dan s-a pronunțat împotriva organizării alegerilor parlamentare anticipate în acel moment. Liderul AUR a legat atunci cererea de suspendare și de acuzații la adresa președintelui privind cazul lui Călin Georgescu, fără să prezinte dovezi pentru acuzația respectivă. News.ro

Președintele a respins orice legătură între activitatea sa și dosarul lui Călin Georgescu, afirmând că instrumentarea cauzei ține de competența DIICOT și că trebuie respectată prezumția de nevinovăție. News.ro

Noul apel al lui George Simion către PSD mută atenția asupra parlamentarilor care nu fac parte din AUR și care ar putea contribui la atingerea pragului constituțional.

Datele publice disponibile în august arătau că AUR nu ajunsese încă la cele 155 de semnături necesare. La 24 august, platforma indicată de formațiune afișa 117 semnături, cu 38 mai puține decât pragul necesar. B1TV.ro

Rămâne astfel esențială poziția parlamentarilor PSD, în condițiile în care conducerea partidului s-a pronunțat anterior împotriva inițiativei.