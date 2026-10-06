Republica Moldova. Un conflict izbucnit în centrul Chișinăului a ajuns la un moment neașteptat. Primarul Ion Ceban, aflat într-un scaun cu rotile, a blocat o autospecială a Poliției, în timp ce vicepretorul sectorului Buiucani, Pavel Movilă, era condus la Inspectorat. Totul s-a întâmplat în Scuarul Catedralei, unde Termoelectrica a încercat să intervină pentru remedierea unei avarii la rețeaua termică, iar municipalitatea s-a opus lucrărilor.

Primarul Ion Ceban a venit în Scuarul Catedralei după ce polițiștii au intervenit pentru a asigura accesul echipelor Termoelectrica în zona unde întreprinderea susține că există o avarie.

Primarul s-a arătat nemulțumit de acțiunile oamenilor legii. Acesta a insistat că terenul este proprietate municipală și că lucrările nu ar avea autorizația Primăriei.

„Absolut strigător la cer. Doamne ferește. Nu am mai văzut așa ceva. Nu interveniți pe proprietatea municipală. Asta e proprietatea cetățenilor, nu e proprietatea lui Termoelectrica, a Poliției. Asta e situația gravă”, a declarat Ion Ceban.

Discuțiile cu polițiștii au devenit tensionate. Reprezentanții forțelor de ordine l-au avertizat pe edil că ar putea fi documentat pentru comportamentul său, iar Ceban le-a cerut, la un moment dat, să-l aresteze.

„Sunteți extraordinar de agitat. Vă rog să vă liniștiți”, i-a spus unul dintre reprezentanții Poliției.

Ulterior, primarul s-a poziționat în fața unei autospeciale și nu a permis imediat trecerea acesteia.

În același timp, conflictul a ajuns să-l vizeze direct pe vicepretorul sectorului Buiucani, Pavel Movilă.

Acesta a fost condus la Inspectoratul de Poliție Buiucani, după ce oamenii legii au considerat că a intervenit în activitatea polițiștilor. Șeful Inspectoratului, Oleg Bîrliba, a declarat că vicepretorul urma să fie documentat pentru imixtiune în activitatea oamenilor legii. Pavel Movilă a fost ulterior lăsat să plece.

Prezența administrației municipale în zonă a fost justificată prin necesitatea desfășurării unor lucrări de curățenie. Potrivit Termoelectrica, însă, tractoarele serviciului municipal „Spații Verzi” au blocat accesul echipelor și tehnicii necesare pentru reparație.

Șeful Inspectoratului de Poliție Buiucani susține că oamenii legii nu au intervenit din proprie inițiativă, ci după un apel la 112 făcut de angajații Termoelectrica.

„Cei care au apelat, lucrători ai Termoelectrica, au stabilit o situație de avarie și au dorit suportul angajaților Poliției pentru a debloca accesul”, a explicat Oleg Bîrliba.

Potrivit acestuia, legislația obligă proprietarii terenurilor să asigure accesul pentru intervențiile necesare în cazul unor avarii la rețelele termice.

Termoelectrica respinge ideea că ar încerca să efectueze lucrări pe proprietatea municipalității fără temei și susține că are nevoie doar de acces pentru a repara infrastructura termică.

„Nu revendicăm terenul și nu există o dispută privind proprietatea asupra scuarului. Este nevoie de acces pentru remedierea unei avarii la o rețea care deservește consumatorii. Faptul că alimentarea este menținută momentan printr-o soluție tehnică provizorie nu înseamnă că problema a fost rezolvată”, a transmis întreprinderea.

Compania susține că intervenția a fost amânată în perioada evenimentelor dedicate Zilei Naționale a Vinului, tocmai pentru a evita disconfortul în centrul Capitalei.

Potrivit Termoelectrica, reparația ar putea dura aproximativ patru zile din momentul în care accesul va fi asigurat.

Disputa dintre Primărie și Termoelectrica privind lucrările din Scuarul Catedralei nu este nouă. La sfârșitul lunii septembrie, Ion Ceban a acuzat întreprinderea că efectuează săpături fără autorizația municipalității și a anunțat că Primăria se va adresa Procuraturii și instanței de judecată.

De cealaltă parte, directorul general al Termoelectrica, Iurie Razlovan, a declarat că în zonă s-a produs o avarie, iar centrul Capitalei este alimentat temporar printr-o conexiune alternativă.