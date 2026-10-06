Protestele continuă în Franța. Peste 5.000 de persoane au fost reținute

Peste 5.000 de persoane au fost reținute de la începutul protestelor liceenilor din Franța, majoritatea fiind minori. Mișcarea, începută la jumătatea lunii septembrie în regiunea pariziană, s-a extins în mai multe orașe, iar marți sunt așteptați aproximativ 200.000 de participanți la manifestații, relatează BFMTV.

Autoritățile au dispus și 14 plasări în detenție provizorie, în contextul incidentelor produse în timpul manifestațiilor.

„În acest stadiu, 1.803 persoane sunt urmărite: 319 majore (unul din doi), iar 1.483 de minori (unul din trei)" au fost plasate în arest preventiv, anunţă într-un comunicat ministerul. „De mai multe zile scene de violenţe urbane de o gravitate extremă se desfăşoară în marja mişcării liceene de protest", deplânge ministerul, care denunţă atât "violenţe inacceptabile" împotriva forţelor de ordine şi personalului din cadrul educaţiei, cât şi pagube materiale în valoare de "mai multe milioane de euro".

Protestele liceenilor, declanșate pe fondul solicitărilor pentru condiții mai bune și resurse suplimentare în educație, au început la jumătatea lunii septembrie în regiunea pariziană și s-au extins ulterior în întreaga țară.

Ministrul francez al Justiției, Gérald Darmanin, urmează să aibă marți dimineață o nouă întâlnire cu procurorii generali.

Reuniunea vine după cea organizată săptămâna trecută, când ministrul a cerut întărirea răspunsului judiciar în cazul violențelor produse în timpul manifestațiilor.

Gérald Darmanin "îşi reafirmă susţinerea faţă de autoritatea judiciară, forţele de ordine, personalul din Educaţia Naţională şi aleşii victime ale violenţelor sau unor ameninţări în exercitarea funcţiilor lor", se arată în comunicat.

În paralel cu reținerile, mai mulți tineri au fost răniți grav în urma intervențiilor forțelor de ordine în timpul incidentelor produse în apropierea liceelor blocate.

Cel puțin patru anchete au fost deschise de Inspectoratul General al Poliției Naționale cu privire la rănirea unor minori la Saint-Ouen-l'Aumône, în Val-d'Oise, Tours, în Indre-et-Loire, Argenteuil, tot în Val-d'Oise, și Lens, în Pas-de-Calais.

Alte două anchete IGPN sunt în desfășurare pentru fapte produse la Sevran și Saint-Denis, în Seine-Saint-Denis.

Liga Drepturilor Omului a denunţat "o derivă globală de la statul de drept" în legătură cu intervențiile forțelor de ordine împotriva adolescenților.

Mișcarea de protest se extinde marți, într-o „zi a mobilizării” la care participă și sindicate din educație, precum și organizații ale părinților. Aproximativ 1.800 de licee sunt afectate, iar în întreaga Franță sunt așteptate circa 200.000 de persoane la manifestații.

Protestele au început deja în mai multe orașe, printre care Paris, Marsilia, Strasbourg și Lyon. Sindicatele din educație și organizațiile de părinți s-au alăturat elevilor în fața unităților de învățământ. Potrivit sindicatului elevilor, activitatea a aproximativ 1.800 de licee este perturbată.

La Paris și în împrejurimile capitalei, dar și la Marsilia, Strasbourg și Lyon, au fost organizate manifestații. Presa franceză a relatat despre prime tensiuni la Paris și Lyon, însă cea mai mare parte a protestelor se desfășoară, până în prezent, pașnic.

Potrivit BFM TV, aproximativ 200.000 de oameni sunt așteptați să participe marți la manifestațiile din Franța.

Nemulțumirile au legătură cu programa școlară, considerată prea încărcată, condițiile din unitățile de învățământ și nivelul finanțării sistemului de educație. Elevii cer condiții mai bune în licee și mai multe fonduri pentru educație.

În ultimele zile, protestele au fost însă însoțite de incidente violente în mai multe orașe. Unele manifestații au degenerat în confruntări cu forțele de ordine, iar școli, magazine și alte clădiri au fost vandalizate.

De la începutul protestelor, peste 5.000 de persoane au fost reținute de poliție, majoritatea fiind minore. Aproape 90% dintre cei reținuți au mai puțin de 18 ani. Paisprezece persoane, între care patru adolescenți, se află în arest preventiv.

Aproape 200 de tineri au fost răniți în timpul manifestațiilor, unii dintre ei grav. Totodată, 65 de polițiști și jandarmi au fost răniți, iar peste 400 de licee au fost avariate. Reprezentanții liceelor au acuzat forțele de ordine că au folosit excesiv forța, iar Liga Drepturilor Omului a denunțat ceea ce a numit „o derivă globală de la statul de drept”.

Mișcările elevilor din Franța au fost urmate de proteste și în Belgia, unde, pentru a treia zi consecutiv, au fost semnalate acte de violență și vandalism.

Zeci de persoane au fost arestate, iar 18 polițiști au fost răniți. La Liège, peste 1.000 de protestatari au atacat stații de autobuz, au incendiat obiecte pe străzi, au ridicat baricade și au aruncat diferite obiecte către forțele de ordine.

Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru dispersarea manifestanților.

La fel ca în Franța, protestatarii din Belgia reclamă finanțarea insuficientă a educației și cer condiții mai bune în școli.