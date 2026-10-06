Franța se pregătește de proteste majore marți, după ce organizatorii au cerut o zi de acțiune la nivel național în sprijinul elevilor care cer mai multe investiții în educație, potrivit BBC.

Apelul a venit după o săptămână de demonstrații, în care elevii au blocat sute de școli, și cel puțin 190 de adolescenți au fost răniți și peste 5.000 de persoane au fost arestate.

Un elev a avut o mână smulsă în timpul unei confruntări de luni, în timp ce altul ar fi fost lovit în cap de o grenadă cu gaz lacrimogen săptămâna trecută.

Prim-ministrul Franței a declarat că guvernul a anunțat măsuri pentru a răspunde revendicărilor lor, dar Uniunea Sindicală Licențiată (USL), un important organizator al protestelor, a declarat că guvernul nu a oferit „nimic concret”.

Organizația a îndemnat oamenii să se alăture mobilizării lor de marți, în fața „acestei blocaje politice și a ceea ce descriem ca o represiune fără precedent a mișcării”.

Și alte organizații și-au arătat sprijinul pentru studenți, sindicatul profesorilor SNES-FSU îndemnându-și membrii să se alăture protestului de marți.

Liderul partidului de extremă stânga radicală La France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, a descris protestele drept „cea mai puternică mișcare de tineret din licee și universitate” din 1968 încoace - un an de tulburări majore, în care milioane de muncitori au intrat în grevă.

Valul de demonstrații a început în septembrie la Paris și s-a răspândit în toată țara, elevii protestând din cauza unei serii de probleme, inclusiv săli de clasă supraaglomerate, clădiri dărăpănate și lipsa profesorilor.

Protestele au fost inițiate de elevi de liceu, cărora li s-au alăturat ulterior studenți.

Duminică, prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a anunțat o serie de măsuri pentru „abordarea dificultăților cu care se confruntă elevii de liceu și personalul didactic”, promițând „schimbări vizibile” în școli.

Cu toate acestea, el a mai spus: „Nu vom face nicio concesie în fața violenței. Suntem alături de elevii și personalul care au fost agresați, precum și de ofițerii de poliție și jandarmii care au fost răniți”.

Tulburările nu au dus doar la blocarea școlilor, ci și la incendierea coșurilor de gunoi. Ministrul Educației, Édouard Geffray, a declarat că 24 de școli au fost „arse și jefuite” de la începutul protestelor.

Confruntările violente dintre elevi și poliție au dus la răni grave pe parcursul protestelor de până acum.

Luni, mâna unui băiat de 15 ani a fost smulsă în timpul unei confruntări în apropierea unei școli din orașul Lens, nordul țării. Elevul a fost transferat la un spital din apropiere, iar rănirea sa nu îi pune viața în pericol, potrivit oficialilor.

Săptămâna trecută, Eden, în vârstă de 14 ani, a fost grav rănită în Saint-Ouen-l'Aumône după ce ar fi fost lovită la cap de o grenadă cu gaz lacrimogen.

Eleva a suferit „o fractură dublă de maxilar” și a trebuit să fie supus unei „intervenții chirurgicale extrem de majore”, potrivit avocatului său.

Vorbind la o conferință de presă de luni, mama lui Eden a spus că inima ei a fost „zdrobită”.

„Este rușinos, este îngrozitor, este violent, este oribil”, a relatat publicația franceză BFMTV.

„Acest lucru nu ar trebui să se întâmple. Au de-a face cu copii care cer condiții mai bune pentru a studia.”

Printre cele 5.060 de persoane arestate de la începutul mișcării, 87% erau minori și 13% erau adulți, potrivit Ministerului Justiției din Franța.

Paisprezece persoane au fost plasate în arest preventiv, în timp ce 1.802 persoane se confruntă cu urmărirea penală, inclusiv 319 adulți și 1.483 minori.

USL a acuzat poliția de folosirea excesivă a forței împotriva protestatarilor. Răspunzând la această acuzație săptămâna trecută, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că demonstrațiile au fost supravegheate de poliție „într-o manieră extrem de proporțională”.

Deși următoarele alegeri prezidențiale din Franța sunt încă la câteva luni distanță, protestele și răspunsul autorităților franceze au fost puternic politizate.

Guvernul și politicienii de dreapta au dat vina pe extrema stângă pentru alimentarea protestelor. Lecornu a spus că LFI a fost „iresponsabilă” în apelul la extinderea mișcării.

Lidera Adunării Naționale, Marine Le Pen, a criticat, de asemenea, stânga pentru răspunsul său.

„Nu mai este vorba despre protestele elevilor de liceu. Este vorba despre revolte organizate de profesioniști și supravegheate de deputați din La France Insoumise”, a spus ea, cerând adoptarea unei noi legi anti-revolte.

Între timp, Mélenchon, candidatul la președinție al partidului LFI, a dat vina pe poliție pentru „abuzuri de putere”, îndemnând oamenii să iasă în stradă pentru a „proteja demonstrațiile tinerilor”.

Primarul de extremă stânga al Marsiliei, Benoît Payan, a condamnat „violența inacceptabilă” din orașul său. Deși tinerii sunt „în mod legitim îngrijorați” de viitorul lor și de serviciile publice, ei trebuie să se exprime cu calm, a spus el.