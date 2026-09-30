Peste 400 de arestări la protestele elevilor din Franța

Peste 400 de persoane, majoritatea adolescenți, au fost reținute marți în Franța, după ce elevii din mai multe regiuni ale țării au blocat accesul în școli și licee, potrivit BBC.

Protestele au fost declanșate de nemulțumiri privind situația dezastruoasă din sistemul de învățământ obligatoriu de stat, precum numărul foarte mare de elevi din clase, deficitul de cadre didactice și programul școlar excesiv de lung.

Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a declarat pentru BFM TV că autoritățile au reținut 440 de persoane la nivel național. „Nu avem încă bilanțul final, dar mi s-a spus că două treimi dintre acestea au fost plasate în custodia Poliției”, a precizat oficialul.

Potrivit Ministerului Educației, aproximativ 400 de școli au fost afectate marți de proteste sau perturbări, dintr-un total de circa 3.700 de unități de învățământ la nivel național.

Manifestațiile au început la Paris săptămâna trecută, după care s-au extins în mai multe orașe. La Lille, în nordul țării, protestele au degenerat în confruntări. Mai mulți adolescenți au incendiat coșuri de gunoi și au aruncat cu sticle, pietre și alte obiecte spre forțele de ordine.

Poliția a folosit gaze lacrimogene după ce au fost vandalizate stații de autobuz și panouri publicitare.

Nunez a condamnat violențele și a afirmat că nu există justificare pentru ca protestatarii să vină mascați și să atace forțele de ordine. Ministrul a susținut că, în timpul confruntărilor de marți, au existat șapte situații în care polițiștii au fost atacați cu acid clorhidric. În total, 48 de membri ai forțelor de ordine au fost răniți în timpul protestelor.

Incidente au fost raportate și la Bordeaux, Rennes, Nantes și Marsilia. La un liceu din nordul Parisului, elevii au afișat pancarte prin care criticau programul școlar, una dintre ele având mesajul: „8:00–18:00. Mai multe ore de curs decât de somn.”

Premierul Sébastien Lecornu a calificat escaladarea protestelor drept „iresponsabilă”.