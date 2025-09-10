International Sébastien Lecornu, noul premier din Franța. Macron își joacă ultima carte







Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat marți seară numirea lui Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru, după ce François Bayrou a fost demis în urma unui vot de neîncredere în parlament.

Decizia vine într-un context politic extrem de tensionat, marcat de proteste iminente, deficit bugetar accentuat și presiuni tot mai mari din partea opoziției.

Lecornu, unul dintre cei mai loiali colaboratori ai lui Macron, preia funcția într-un moment cheie pentru viitorul politic și economic al țării.

Sébastien Lecornu, până acum ministru al Apărării, a fost desemnat de Elysée să formeze un nou guvern și să încerce obținerea sprijinului parlamentar pentru adoptarea bugetului.

În comunicatul oficial, președinția a subliniat că noul premier are misiunea de a „consulta forțele politice reprezentate în parlament și de a construi acorduri esențiale pentru deciziile următoarelor luni”.

Numirea lui Lecornu nu a venit ca o surpriză. Deja anul trecut, numele său fusese vehiculat pentru funcția de șef al guvernului, iar apropierea sa de Macron a contat decisiv.

Miercuri, la prânz, este programată ceremonia oficială de predare a mandatului între Bayrou și succesorul său.

Decizia președintelui Macron a stârnit reacții imediate și virulente din partea opoziției. Lidera Verzilor, Marine Tondelier, a criticat lipsa de consultare a partidelor parlamentare, afirmând că „răspunsul va veni din stradă”.

Jean-Luc Mélenchon, liderul stângii radicale, a mers și mai departe, susținând că doar plecarea lui Macron ar putea pune capăt „comediai de dispreț față de parlament și alegători”.

Marine Le Pen, copreședinta Rassemblement National, a ironizat alegerea, declarând că „președintele trage ultima cartușă, baricadat alături de un cerc restrâns de loiali”.

Ea a prezis că, după eventuale alegeri anticipate, Jordan Bardella, protejatul său de 29 de ani, ar putea fi viitorul premier. În același timp, formațiunea sa continuă să ceară dizolvarea Adunării Naționale și organizarea de noi alegeri legislative.

Principalul test pentru Lecornu va fi gestionarea situației financiare a Franței. Deficitul bugetar a ajuns anul trecut la 5,8% din PIB, aproape dublu față de pragul stabilit de Uniunea Europeană.

În plus, datoria publică depășește 3,3 trilioane de euro, echivalentul a 114% din produsul intern brut.

François Bayrou, predecesorul său, a pierdut sprijinul parlamentului tocmai din cauza măsurilor de austeritate pe care le-a propus, printre care reducerea cheltuielilor cu 44 de miliarde de euro până în 2026 și eliminarea a două sărbători legale.

Lecornu va trebui să găsească rapid o cale de compromis între nevoia de disciplină fiscală și presiunile sociale, într-un context de proteste masive anunțate pentru această săptămână.

Numirea lui Lecornu reprezintă pentru Macron o încercare de a păstra stabilitatea într-o perioadă în care popularitatea sa este pusă la încercare.

Loialitatea și experiența lui Lecornu în echipa prezidențială, încă din 2017, îl fac un pariu sigur pentru Palatul Elysée. Totuși, reușita sa depinde de capacitatea de a negocia cu o opoziție fragmentată, dar vocală.

Pe plan internațional, partenerii europeni privesc cu atenție la Paris, mai ales în contextul regulilor stricte privind deficitul bugetar.

O eventuală incapacitate de a respecta angajamentele ar putea izola Franța în cadrul UE și ar întări pozițiile eurosceptice interne. Lecornu devine astfel nu doar un premier de criză, ci și un actor-cheie în menținerea credibilității franceze la nivel european.