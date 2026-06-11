Justitie

Acuzații grave la conducerea unei primării. Cinci persoane, inclusiv primarul și viceprimarul, trimise în judecată

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Acuzații grave la conducerea unei primării. Cinci persoane, inclusiv primarul și viceprimarul, trimise în judecatăPrimarie Grumzaresti / sursa foto: primaria Grumzaresti
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Din cuprinsul articolului

Primarul comunei Grumăzești, Constantin Matasă, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț pentru mai multe infracțiuni, inclusiv abuz în serviciu, delapidare și fals intelectual. În același dosar au fost deferiți justiției viceprimarul localității și alți trei angajați ai primăriei.

Cazul vizează fapte care ar fi fost comise în perioada noiembrie 2023 – iunie 2025 și care, potrivit procurorilor, au produs prejudicii administrației locale.

De asemenea, instanța a dispus măsuri preventive împotriva edilului, care nu își mai poate exercita mandatul pe durata controlului judiciar.

Acuzațiile aduse primarului Constantin Matasă

Potrivit rechizitoriului, procurorii susțin că, în perioada în care a ocupat funcția de viceprimar și ulterior pe cea de primar al comunei Grumăzești, Constantin Matasă ar fi dispus în 24 de situații distincte ca șoferul unității administrativ-teritoriale să desfășoare activități în beneficiul unei societăți comerciale pe care ar fi administrat-o în fapt.

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Anchetatorii consideră că aceste acțiuni întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu.

Totodată, procurorii îl acuză de delapidare și fals intelectual, susținând că, în calitate de gestionar al unui autoturism BMW aflat în patrimoniul comunei, ar fi completat în fals 42 de foi de parcurs.

Prin această metodă și-ar fi însușit în mod fraudulos tichete de combustibil echivalente cu aproximativ două tone de motorină.

Suspiciuni privind documente oficiale întocmite în fals

În sarcina primarului a fost reținută și infracțiunea de instigare la fals intelectual.

Justiție

Justiție. Sursă foto: Freepik

Procurorii afirmă că, în perioada decembrie 2023 – ianuarie 2024, acesta ar fi determinat persoane din cadrul Primăriei Grumăzești să emită documente oficiale care atestau în mod nereal efectuarea muncii neremunerate în folosul comunității de către o persoană obligată să presteze această activitate în baza unei hotărâri judecătorești.

Viceprimarul și alți trei angajați, de asemenea trimiși în judecată

În același dosar, viceprimarul comunei este acuzat de delapidare și fals intelectual.

Alți trei angajați ai administrației locale au fost deferiți justiției pentru infracțiuni precum complicitate la abuz în serviciu, șantaj, influențarea declarațiilor, complicitate la fals intelectual și alte fapte conexe, potrivit procurorilor.

Instanța a respins arestarea preventivă

După reținerea pentru 24 de ore a lui Constantin Matasă, procurorii au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Judecătorii de la Judecătoria Târgu Neamț au respins însă cererea și au dispus plasarea acestuia sub control judiciar pentru o perioadă de 30 de zile. În plus, edilului i-a fost interzis să își exercite funcția de primar și să ia legătura cu ceilalți inculpați din dosar.

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