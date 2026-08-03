Justitie

Paul Pintea, senatorul cu studii la „matrimoniale”, trimis în judecată pentru conducere fără permis. Are deja o condamnare definitivă

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Paul Pintea, senatorul cu studii la „matrimoniale”, trimis în judecată pentru conducere fără permis. Are deja o condamnare definitivăPaul Pintea. Sursa foto: Site-ul Senatului României
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Din cuprinsul articolului

Senatorul neafiliat Paul Pintea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru conducerea unui autoturism în timp ce avea dreptul de a conduce suspendat. Parlamentarul are deja o condamnare definitivă, cu suspendare, pentru o infracțiune similară.

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul General, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a dispus trimiterea în judecată a senatorului pentru infracțiunea de conducerea unui vehicul de către o persoană căreia dreptul de a conduce i-a fost suspendat.

Paul Pintea , alergat de poliție prin Sălaj

Conform anchetatorilor, fapta a avut loc în noaptea de 7 noiembrie 2025, în jurul orei 23:57, în municipiul Zalău.

Procurorii susțin că Pintea conducea un autoturism deși avea permisul suspendat. Acesta a fost observat de un echipaj al Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, care desfășura activități de supraveghere și control al traficului.

Potrivit Parchetului, polițiștii i-au făcut semnal regulamentar de oprire, însă acesta nu s-a conformat.

„Organele de poliţie au procedat la efectuarea semnalului de oprire regulamentar pentru autoturismul condus de inculpat. Acesta nu a respectat dispoziţiile legale de oprire, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea autoturismului pe o distanţă de câteva sute de metri”, au transmis procurorii.

Autoturismul a fost oprit ulterior într-o parcare din zona Casei Armatei din Zalău, unde șoferul a fost legitimat de polițiști.

Sursa foto: Captură TV

Dosarul ajunge la Înalta Curte

Rechizitoriul a fost înaintat Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța competentă să judece cauza, având în vedere calitatea de senator a inculpatului.

Paul Pintea nu este la primul dosar penal pentru o astfel de infracțiune. În luna ianuarie a acestui an, condamnarea sa la un an și cinci luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pentru conducerea unui autovehicul în perioada în care avea dreptul de a conduce suspendat a rămas definitivă, după ce Înalta Curte i-a respins apelul.

Cine este Paul Pintea

Paul Ciprian Pintea a intrat în Parlament pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT), iar în prezent este senator neafiliat.

Parlamentarul a fost anterior în atenția opiniei publice și din cauza unor neconcordanțe din curriculum vitae publicat pe site-ul Senatului. Au fost semnalate modificări privind perioada în care ar fi urmat liceul, precum și eliminarea unei mențiuni referitoare la un curs online de „business management”, după ce în spațiul public s-a arătat că denumirea instituției indicate corespundea, de fapt, unei platforme de dating online. Dosarul privind noua acuzație urmează să fie judecat de Înalta Curte de Casație și Justiție.

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