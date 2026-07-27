Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a transmis o solicitare oficială conducerii Parlamentului, adresându-se preventiv atât președintelui Senatului, cât și celui al Camerei Deputaților. Demersul instituțional vizează respectarea cu strictețe a normelor constituționale și a rigorilor legislative în cadrul procedurii parlamentare referitoare la noul proiect al Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Intervenția Instanței supreme a fost declanșată de identificarea unor probleme majore de neconstituționalitate, care vizează direct modul în care actul normativ a fost elaborat și promovat de către Executiv.

Reprezentanții Înaltei Curți subliniază că textul legislativ a fost conceput și avansat într-un moment în care existau incertitudini legate de competența constituțională a unor membri ai Guvernului de a-și exercita atribuțiile. Această stare de fapt ridică semne de întrebare substanțiale asupra validității întregii proceduri urmate și pune sub semnul întrebării posibilitatea ca acest parcurs să constituie baza unei inițiative legislative în conformitate cu Legea fundamentală.

Deficiențele constatate în etapa de inițiere au un caracter structural și nu pot fi remediate simplu, prin continuarea dezbaterilor și a votului în Parlament.

Pe lângă neregulile de procedură, Instanța supremă semnalează o serie de vulnerabilități grave în conținutul soluțiilor legislative propuse. Printre acestea se numără afectarea separării și echilibrului puterilor în stat, atragerea unor atingeri asupra independenței autorității judecătorești, dar și nerespectarea egalității în drepturi.

Totodată, proiectul contravine cerințelor privind securitatea juridică, protecția încrederii legitime, proporționalitatea și standardele de claritate și previzibilitate pe care trebuie să le îndeplinească orice lege.

Instanța supremă reamintește că misiunea sa constituțională depășește protejarea intereselor unei categorii profesionale specifice, având ca scop esențial garantarea supremației Constituției și funcționarea statului de drept.

În situația în care proiectul de lege va fi adoptat de Parlament fără eliminarea acestor nereguli, Înalta Curte va ataca actul normativ la Curtea Constituțională a României. Demersul la CCR va viza nu doar prevederile referitoare la magistrați, ci toate dispozițiile care defavorizează diverse categorii profesionale prin încălcarea normelor fundamentale.

Poziția Înaltei Curți reafirmă egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii și necesitatea exercitării legale a puterii publice. În acest sens, instanța își va exercita pe deplin dreptul de a sesiza Curtea Constituțională cu privire la orice prevedere din lege care contravine principiilor fundamentale, indiferent de domeniul de activitate vizat.

Citatele oficiale transmise de reprezentanții Înaltei Curți de Casație și Justiție subliniază fermitatea acestei poziții:

„Înalta Curte de Casație și Justiție reafirmă că rolul său constituțional nu este acela de a apăra interesele unei singure categorii profesionale, ci de a contribui la garantarea supremației Constituției și a statului de drept.”

„Constituția nu protejează drepturile unei singure profesii. Ea garantează egalitatea tuturor în fața legii, legalitatea exercitării puterii publice și respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor cetățenilor.”

„Respectarea Constituției nu este o opțiune politică, ci o obligație care revine tuturor autorităților publice.”

Documentele oficiale și scrisorile trimise de președintele Instanței supreme către conducerile celor două Camere ale Parlamentului pot fi consultate în cadrul comunicatului oficial al instituției.