Republica Moldova se confruntă cu un deficit acut de motorină, în plină campanie de recoltare a cerealelor. Primii care au dat alarma au fost fermierii. Iar la mai multe staţii de alimentare motorina lipseşte, în pofida majorării preţurilor la 1,6 euro pentru un litru.

Premierul Vasile Tofan a anunţat pentru marţi, 28 iulie, convocarea şedinţei de urgenţă a Cabinetului de miniştri în legătură cu criza energetică.

Totodată, Guvernul a anunţat că noi cantități de motorină au ajuns deja în țară și că situația ar urma să se stabilizeze în următoarele zile.

Fermierii sunt îngrijorați și spun că situația i-a prins în câmp în toiul procesului de recoltare și pregătirea terenurilor pentru semănatul de vară-toamnă.

„Ieri-seara am primit mesaje de la șapte sau opt raioane din diferite regiuni, nu poți să spui că e numai pentru Sud sau numai pentru Nord, avem semnale de la Drochia, Fălești, Cantemir, Leova, Cahul Ungheni. Mai multe companii nu au motorină angro, iar acest deficit este de 5-7 zile și cel mai grav nu pot să spună franc când va fi motorina”, a declarat directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusari.

Premierul Vasile Tofan a anunţat pentru marți dimineață o ședință a Guvernului, în contextul evoluțiilor recente de pe piața motorinei și a gazelor naturale.

„Urmăresc atent tot ce se întâmplă în domeniul energetic din R. Moldova, inclusiv piața de motorină și cea a gazului. În lumina ultimelor evenimente, am decis să convoc mâine dimineață o ședință de Guvern pentru a ne asigura la nivel de Executiv că avem puse la punct toate mecanismele necesare de reacție rapidă în caz de necesitate”, a scris premierul pe reţele.

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) că criza motorinei este generată de factori externi. În special de perturbările logistice provocate de scăderea nivelului Dunării și de evoluțiile din Orientul Mijlociu, care au afectat lanțurile regionale de transport și livrare a produselor petroliere.

„Din momentul declanșării dificultăților de aprovizionare, Agenția a sesizat și colaborat cu autoritățile centrale și companiile petroliere, în vederea identificării soluțiilor optime pentru prevenirea unei crize de produse petroliere.

La moment, autoritățile și operatorii economici întreprind măsuri pentru refacerea stocurilor comerciale. Inclusiv prin recepționarea unor noi volume de motorină.

Ceea ce va contribui la restabilirea treptată a disponibilității produsului în stațiile de alimentare afectate temporar.

Agenția menține un dialog permanent cu titularii de licență și urmărește respectarea obligațiilor prevăzute de legislație privind desfășurarea activităților pe piața produselor petroliere”, ae arată într-un comunicat ANRE.