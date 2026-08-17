Republica Moldova, rol crucial în planurile lui Putin

Vladimir Putin și-a reunit comandanții militari pentru o ședință de informare la sfârșitul anului 2025 și și-a stabilit un obiectiv pentru 2026: „prăbușirea NATO și a UE din interior”, potrivit NYT, citat de Meduza, iar Republica Moldova este esențială pentru planurile autocratului de la Kremlin.

Oficiali din serviciile de informații occidentale spun că prioritatea principală a Kremlinului este subjugarea Ucrainei, urmată de preluarea controlului asupra Republicii Moldova.

Cam în aceeași perioadă, însă - la o întâlnire a unor înalți oficiali ai Ministerului Apărării - Putin a criticat public liderii europeni pentru „alimentarea isteriei” cu privire la amenințarea unui atac rusesc.

„Am spus asta de multe ori: este o minciună, este un nonsens, un nonsens pur și simplu - această discuție despre o amenințare rusească imaginară la adresa țărilor europene”, a spus el.

Republica Moldova ar fi un teren de pregătire ideal pentru o agresiune rusească suplimentară atât împotriva Ucrainei, cât și a Occidentului, au declarat sursele citate. De asemenea, acestea au spus că Putin încă speră să cucerească teritorii în sudul Ucrainei pentru a crea un coridor terestru care să lege Rusia de Republica Moldova.

În acest scop, Rusia a încercat, printre altele, să se amestece în alegerile parlamentare din Republica Moldova, desfășurate pe 28 septembrie 2025, folosind atacuri cibernetice, dezinformare, cumpărare de voturi și campanie electorală.

Preoții moldoveni au fost, de asemenea, înrolați în campania Kremlinului. Aceștia au călătorit în Rusia, unde li s-au dat carduri de debit Promsvyazbank. Înapoi în Moldova, urmau să fie plătiți cu 1.000 de dolari pentru a-i convinge pe enoriași să voteze împotriva referendumului privind aderarea la Uniunea Europeană și să se pronunțe împotriva politicilor pro-occidentale ale țării. Alegerile au fost numite „istorice” la acea vreme, observatorii afirmând că viitorul integrării europene a Moldovei depindea în mare măsură de rezultat.

În vara anului 2025, a fost înființată o tabără de antrenament în Serbia. Participanții acesteia - majoritatea cetățeni moldoveni - au fost învățați să folosească puști, să spargă liniile poliției și să incendieze clădiri.

Aceștia erau plătiți cu 400 de dolari pentru un curs de trei până la patru zile. Instructorii erau agenți legați de informațiile militare rusești - GRU - iar tabăra avea scopul de a construi un cadru de luptători antrenați să perturbe alegerile, au declarat oficiali din serviciile de informații occidentale.

O tabără similară a avut loc în Bosnia și o alta în afara Moscovei. Procurorii moldoveni au declarat că peste 100 de tineri moldoveni au participat la tabăra de la Moscova și au fost învățați să fabrice și să utilizeze materiale incendiare și dispozitive explozive improvizate, precum și să manipuleze drone „cu atașamente speciale pentru explozibili sau incendieri”.

Stanislav Secrieru, consilierul prezidențial al Republicii Moldova pentru securitate națională și apărare, a declarat că Rusia dorește să folosească Republica Moldova „ca trambulină pentru activități ostile împotriva Ucrainei, precum și împotriva principalului său susținător financiar și de apărare, UE”. „Din aceste motive”, a spus el, „Rusia a alocat în ultimii ani resurse fără precedent”.

Autoritățile moldovene, însă, erau pregătite, potrivit The Times. În săptămânile dinaintea votului, poliția a percheziționat sute de case și a reținut persoane care se antrenaseră în tabere. Specialiștii în securitate cibernetică din Republica Moldova, susținuți de aliații occidentali, au respins atacurile cibernetice. Partidul președintelui Maiei Sandu și-a menținut majoritatea parlamentară.

„Am câștigat bătălia”, a spus Mihai Lupașcu, directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică din Republica Moldova. „Dar nu am câștigat războiul”.