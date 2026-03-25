Tineri din Republica Moldova, ademeniți de ruși cu 500 de dolari pentru a destabiliza Europa. Erau trimiși în tabere din Bosnia și Serbia

Republica Moldova. O rețea care recruta tineri din Republica Moldova sub pretextul unor joburi bine plătite și îi trimitea ulterior în tabere de antrenament din Balcani, unde erau instruiți pentru acțiuni de destabilizare în Europa, a intrat în vizorul autorităților de la Chișinău. Ancheta are loc pe fondul avertismentelor oficialilor privind intensificarea strategiilor de război hibrid atribuite Rusiei.

Potrivcit Politico, cazul a ieșit la iveală după ce unul dintre tinerii implicați, Maxim Roșca, a povestit în instanță cum a fost racolat chiar în Chișinău. Potrivit declarațiilor sale, acesta a fost abordat de Anatoli Prizenco, care i-a propus să renunțe la locul de muncă dintr-un service auto pentru o deplasare de două săptămâni, remunerată, ce presupunea activități în aer liber. I s-a promis un câștig între 300 și 500 de dolari, iar detaliile urmau să fie oferite ulterior de un contact din Moscova.

În doar câteva săptămâni, Roșca a ajuns în tabere de antrenament organizate în Bosnia și Serbia. Acolo, participanții au fost instruiți să piloteze drone, să utilizeze dispozitive incendiare și să evite forțele de ordine în timpul protestelor.

Potrivit anchetatorilor moldoveni, aceste activități făceau parte dintr-un mecanism coordonat, susținut de Rusia, de recrutare și pregătire a unor persoane pentru operațiuni de destabilizare în mai multe state europene, inclusiv în Franța și Germania, scrie Politico.

Investigația din Republica Moldova se desfășoară într-un context mai larg, în care mai multe state europene avertizează asupra acțiunilor de război hibrid atribuite Moscovei. Autoritățile franceze au semnalat campanii de dezinformare în timpul alegerilor locale recente, iar Germania a acuzat Rusia de atacuri cibernetice și interferențe în procesele electorale.

Procurorii moldoveni susțin că Anatoli Prizenco ar fi avut rol de recrutor într-o rețea extinsă, cu baze în afara țării, care a pregătit zeci de persoane pentru campanii de influență și destabilizare. Acesta urmează să fie audiat în instanță la Chișinău.

Maxim Roșca a intrat în atenția autorităților pe 11 octombrie 2024, când a fost oprit la intrarea în Republica Moldova din România, într-un microbuz de model Mercedes-Benz.

În urma controlului, ofițerii au descoperit în vehicul valută sârbă și bosniacă, lanterne, cartele SIM și stick-uri USB, precum și componente pentru drone și ochelari de realitate virtuală. Totodată, au fost găsite șase obiecte negre descrise în documentele instanței drept dispozitive de unică folosință pentru lansarea de grenade din aer.

Cei trei pasageri ai microbuzului au fost condamnați ulterior la pedepse cuprinse între patru și cinci ani de închisoare. Roșca, care a declarat că a fost agresat după ce a refuzat să participe la antrenamente, a fost audiat în calitate de martor.

Potrivit mărturiei sale, Roșca a fost transportat în Republika Srpska, în apropiere de Banja Luka, unde a participat la antrenamente într-o tabără improvizată. Participanții erau instruiți să ia parte la proteste, să opereze drone și să pregătească grenade fumigene.

Aceste instruiri au avut loc înaintea alegerilor prezidențiale din 2024, câștigate de Maia Sandu. Participanților li s-ar fi spus că o eventuală victorie a acesteia ar putea declanșa un conflict „ca în Ucraina”.

Serviciile de informații din Republica Moldova susțin că instructorii ar face parte dintr-o rețea internațională cu legături cu gruparea Wagner. După finalizarea antrenamentelor, participanții ar fi fost trimiși să identifice clădiri administrative și posibile puncte de lansare pentru drone.

Un alt caz investigat este cel al lui Danil Dilan, în vârstă de 22 de ani, originar din regiunea transnistreană, care a fost condamnat la trei ani de închisoare în noiembrie.

Acesta a recunoscut în instanță că a călătorit în 2024 la Düsseldorf, pentru un meci din cadrul Campionatului European dintre Slovacia și Ucraina, unde i s-a cerut să fluture un steag ucrainean. Dilan a declarat că a refuzat, însă în timpul meciului a fost afișat un steag ucrainean cu mesajul „Dați-ne alegerile înapoi”, ulterior utilizat în discursul oficial rus.

De asemenea, el a afirmat că i s-a propus să participe la acțiuni de destabilizare la Paris, în timpul Jocurilor Olimpice din 2024, însă nu a acceptat.

În total, peste 80 de persoane sunt investigate în Republica Moldova pentru instigare la tulburări în masă, dintre care aproximativ 20 au fost deja inculpate. Alte persoane sunt suspectate de implicare în operațiuni similare desfășurate pe teritoriul Franței și Germaniei.

Autoritățile de la Chișinău continuă investigațiile pentru a destructura întreaga rețea și pentru a stabili amploarea operațiunilor de recrutare și destabilizare desfășurate în regiune și în Europa.