Plan de destabilizare orchestrat din Rusia, în Republica Moldova. Percheziții masive în penitenciare

Republica Moldova. În această dimineață, forțele de ordine au pornit una dintre cele mai ample operațiuni din ultimele luni. Peste 250 de percheziții sunt desfășurate simultan de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și procurorii PCCOCS, sprijiniți de mascații BPDS „Fulger” și de angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), vizate sunt mai bine de 100 de persoane din diferite localități ale Republicii Moldova.

Anchetatorii susțin că descinderile fac parte dintr-un dosar ce vizează pregătirea unor acțiuni violente și tentative de destabilizare a ordinii publice. Planurile ar fi fost coordonate din Federația Rusă, prin intermediul unor grupări criminale care ar fi acționat pe teritoriul Republicii Moldova. Printre locațiile vizate de percheziții se numără atât domiciliile persoanelor suspecte, cât și mai multe instituții penitenciare.

Unul dintre liderii Blocului electoral Patriotic, Igor Dodon, susține că cele peste 250 de percheziții matinale, anunțate de Poliție într-un dosar privind organizarea destabilizărilor, sunt făcute la comandă, iar prin aceste acțiuni PAS ar încerca să intimideze candidații blocului. Socialistul susține că în descinderi sunt vizați conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Râșcani.

„În aceste clipe au loc percheziții la colegii noștri din nord: conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani. Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze, să sperie lumea, să ne reducă la tăcere. Maia Sandu și PAS caută de pe acum motive să anuleze alegerile, fiindcă ei știu că vor obține un rezultat prost în ziua de 28 septembrie. Ceea ce vedem în aceste zile este agonia dictaturii galbene. Ei știu că le vine sfârșitul politic. Noi nu vom ceda. Stimați cetățeni, mai avem o săptămână de rezistat. Vocea poporului e mai puternică decât dictatura”, a scris Igor Dodon pe rețelele de socializare.

PAS nu a venit, deocamdată, cu vreo reacție la acuzațiile lui Igor Dodon.

Autoritățile reamintesc că, doar în ultima săptămână, au fost efectuate aproximativ 200 de percheziții. Desciderile au fost soldate cu ridicarea unor sume impresionante de bani, presupus destinate finanțării ilegale a partidelor și cumpărării de voturi înaintea scrutinului din 28 septembrie. Banii ar fi provenit din Rusia. Aceștia au fost transferați prin aplicația mobilă PSB a băncii ruse „Promsvyazbank”. Instituție aflată pe lista sancțiunilor internaționale. Ulterior, sumele expediate în ruble erau convertite și scoase din circulația bancară legală prin intermediul aplicației Telegram, folosindu-se canale criptate și programe VPN.

Pe lângă finanțările suspecte, anchetatorii au identificat și o componentă de propagandă. Suspecții primeau indicații directe de la coordonatori din Federația Rusă prin grupuri de Telegram. Privind modul de distribuire a materialelor dezinformatoare pe rețelele sociale. În unele cazuri, alegătorilor li s-ar fi promis bani, produse sau alte beneficii în schimbul votului pentru anumiți concurenți politici.

Potrivit oamenilor legii, toate aceste mecanisme – transferuri ilicite, coruperea alegătorilor și campanii online de manipulare – fac parte dintr-o strategie mai amplă de influențare a procesului electoral din Republica Moldova, cu scopul de a destabiliza situația internă și a submina instituțiile democratice. Autoritățile urmează să vină cu detalii suplimentare după finalizarea perchezițiilor.