Administrația lui Volodimir Zelenski încearcă, prin mișcări militare și diplomatice, să-l convingă pe președintele rus Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor înainte de a fi prea târziu pentru Moscova. Iar gesturile Kievului, de la atacurile asupra orașului gazdă a Forumului Economic - Sankt Petersburg - la scrisoarea deschisă a președintelui ucrainean, fac parte dintr-un plan mai amplu, potrivit unor surse citate de Ukrainska Pravda.

Pe 3 iunie, ziua de deschidere a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), orașul a fost atacat de drone ucrainene. Pe 4 iunie, Volodimir Zelenski a publicat o scrisoare deschisă adresată lui Vladimir Putin, solicitând o întâlnire pentru a pune capăt războiului.

Cu toate acestea, tonul scrisorii a fost mai degrabă ofensator decât conciliant. Putin a refuzat să se întâlnească cu Zelenski.

Potrivit unor surse din Rada Supremă ale Ukrainska Pravda, dronele și scrisoarea fac parte dintr-o „campanie militaro-diplomatică” mai amplă a Ucrainei, care are scopul de a-l convinge pe Putin că nu există alternativă la „negocieri serioase”.

„Nu pare că Putin dorește să intre în negocieri rapide. Dar există numeroase semnale indirecte și indicii din partea tuturor centrelor de putere globale că situația s-ar putea schimba atât de dramatic până în toamnă, încât pur și simplu nu va avea de ales. Sarcina noastră acum este să facem tot posibilul pentru a ne asigura că Putin nu are altă opțiune”, a declarat o sursă din biroul lui Zelenski pentru Ukrainska Pravda.

În urma izbucnirii războiului dintre SUA și Iran, discuțiile de pace ruso-ucrainene, moderate de reprezentanți ai administrației Donald Trump, au stagnat.

„Trebuie să spunem evident: procesul de negocieri anterior este practic mort. Este înghețat și nu duce nicăieri”, a declarat pentru UP un membru al echipei diplomatice a lui Zelenski.

Biroul președintelui ucrainean încearcă în prezent să reorienteze simultan SUA către negocieri, să-i implice pe europeni și să găsească modalități de a-și consolida propria poziție.

Kievul vede avantaje în escaladarea atacurilor la distanță lungă împotriva Rusiei, refuzând armatei ruse accesul la comunicațiile prin satelit Starlink și obținând acces la drone cu rază medie de acțiune.

Acest ultim factor a transformat deja autostrada Rostov-Simferopol într-o capcană mortală și a declanșat o criză a combustibilului în Crimeea.

Obiectivul Forțelor Armate Ucrainene este o așa-numită „blocadă operațională a dronelor” care va tăia coridorul terestru către peninsula anexată.

Potrivit unor surse din conducerea superioară a Forțelor Armate Ucrainene, acest proces este deja în desfășurare. „Așteptați până în iulie și veți vedea cum e sub puterea Ucrainei”, a spus unul dintre ei, fără a oferi mai multe detalii.

În acest context, Volodimir Zelenski și-a intensificat presiunea informațională asupra lui Putin. Aceasta a inclus mesaje către președintele rus: unul neoficial, transmis prin intermediul miliardarului Roman Abramovici, și unul public, postat pe site-ul președintelui ucrainean.

Abramovici a încercat deja să stabilească un dialog între Rusia și Ucraina în 2022. În mai 2026, a călătorit personal la Kiev și s-a întâlnit cu Zelenski.

Potrivit liderului ucrainean, Abramovici a vrut să stabilească ce compromisuri era dispus să facă Kievul în ceea ce privește negocierile de pace. Zelenski a răspuns că Ucraina nu avea nicio intenție să predea Donbasul Rusiei. De asemenea, i-a spus omului de afaceri că i-a oferit lui Putin o întâlnire personală.

Mesajul lui Zelenski a fost însoțit de un „addendum” din partea echipei de negociatori ucraineni. Ziarul descrie esența acestuia astfel: trupele rusești îl induc în eroare pe Putin cu privire la starea reală a lucrurilor de pe prima linie; nu vor cuceri tot Donbasul până la sfârșitul verii sau toamna; când Putin își va da seama că Ucraina l-a avertizat despre acest lucru, ar trebui să se oprească și să se așeze la masa negocierilor.

Scrisoarea deschisă a lui Zelenski către Putin solicita, de asemenea, o întâlnire personală și negocieri. Dar scopul său principal era să-și impună agenda Rusiei și să recâștige atenția internațională asupra Ucrainei. Biroul lui Zelenski nu se aștepta la o aprobare imediată din partea lui Putin.

„Nimeni de la Bankova nu se aștepta ca Putin să accepte încheierea războiului încă din iunie sau iulie. Cu toate acestea, o altă dată este menționată din ce în ce mai mult printre interlocutorii ucraineni: octombrie sau noiembrie”, scrie Ukrainska Pravda.

Publicația citează o sursă din echipa diplomatică a lui Zelenski care a declarat: „Tocmai în [octombrie-noiembrie], datorită unei combinații de factori - militari, diplomatici și internaționali - s-ar putea deschide o fereastră de oportunitate pentru negocieri. Undeva înainte de alegerile americane și după alegerile din Duma de Stat a Rusiei.”

Potrivit echipei lui Zelenski, până la sfârșitul toamnei va exista o șansă de a „stabili diplomatic un nou echilibru de putere pe câmpul de luptă” și de a realiza o încetare treptată a ostilităților.

Conducerea ucraineană intenționează să folosească lunile rămase pentru a-și consolida poziția militară și diplomatică înainte de potențiale negocieri.