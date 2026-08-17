Trump anunță reducerea exercițiilor militare cu Coreea de Sud

Președintele Donald Trump a declarat că SUA va „reduce substanțial” exercițiile militare comune cu Coreea de Sud, invocând „relația sa foarte bună” cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, potrivit unei postări pe Truth Social.

De asemenea, el a menționat că Coreea de Sud a refuzat recent să se alăture SUA în procesul de „denuclearizare” a Iranului.

„Aceste exerciții nu sunt doar costisitoare, o mare parte din aceste costuri fiind plătite de Statele Unite ale Americii (ca de obicei!), ci transmit și un semnal total nepotrivit și ostil”, a scris Donald Trump.

Autoritățile de la Seul a declarat că exercițiile cu SUA vor continua „conform programului”. Phenianul nu a comentat încă informația.

Anunțul lui Trump lucru vine după ce Coreea de Nord a efectuat luna aceasta teste cu rachete balistice interzise de Națiunile Unite.

Trump a declarat în postarea sa de duminică pe rețelele de socializare că este „prea târziu pentru a anula”, deoarece SUA și Coreea de Sud urmau să înceapă exercițiile militare anuale luni.

El a adăugat: „Deși oarecum fără legătură (?), l-am întrebat recent pe președintele Coreei de Sud dacă ar dori să ni se alăture în denuclearizarea Republicii Islamice Iran, iar ei au spus: «Nu, mulțumesc!»”

Anunțul lui Trump a venit la mai puțin de 24 de ore după ce a postat o fotografie veche cu el și Kim din 2018, scriind că cei doi erau buni prieteni „în ciuda aspectului neprietenos din această fotografie”.

Săptămâna trecută, liderii militari americani și sud-coreeni au ținut o conferință de presă comună în care au anunțat Scutul Libertății Ulchi.

Aceștia au spus că evenimentul de 11 zile va avea o amploare similară cu cea din anii precedenți, cu aproximativ 18.000 de soldați sud-coreeni participanți.

În timpul conferinței de presă, liderii militari au menționat, de asemenea, desfășurarea de trupe de către Coreea de Nord pentru a ajuta războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Purtătorul de cuvânt al armatei americane, Ryan Donald, a declarat că „antrenamentul nostru explică această amenințare”, referindu-se la soldații nord-coreeni care se întorc de pe câmpul de luptă. Aproximativ 28.500 de militari americani sunt staționați în Coreea de Sud.

Vineri, ministerul de externe al Coreei de Nord a condamnat exercițiile militare comune drept „o repetiție pentru un război”.

Exercițiile comune au loc la câteva zile după ce Coreea de Sud, SUA și Japonia au detectat al doilea test cu rachetă nord-coreeană în ultimele zile.