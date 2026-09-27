Diana Rahmatova, concurenta din Republica Moldova care a atras atenția juriului de la Vocea României cu interpretarea piesei „Feeling Good”, a ales să continue competiția în echipa lui Tudor Chirilă. Tânăra cântă de la șase ani, a studiat canto, chitară și pian, iar participarea la show este o surpriză chiar și pentru familia ei.

Momentul său de pe scena Vocea României a întors scaunele antrenorilor și a declanșat o luptă între jurați, după interpretarea piesei „Feeling Good”.

Timbrul ei vocal a fost remarcat imediat de antrenori.

„Ai o voce nordică”, a punctat juriul în timpul comentariilor de după momentul artistic.

După prestație, antrenorii au încercat să o convingă pe Diana Rahmatova să li se alăture.

Tudor Chirilă a mizat pe ideea unui parcurs construit prin muncă și colaborare.

„Ne punem la vâslit”, i-a transmis artistul, sugerând efortul susținut și colaborarea intensă de care este nevoie pentru a ajunge în finală.

Diana Rahmatova a ales în cele din urmă să continue competiția în echipa lui Tudor Chirilă.

Diana Rahmatova cântă din copilărie, de la vârsta de șase ani.

La opt ani, părinții au înscris-o la școala de muzică, unde a studiat canto, chitară și pian.

Mai târziu și-a continuat pregătirea la Universitatea de Muzică din Chișinău.

Legătura cu muzica a început în familie. Când era mică, își asculta tatăl cântând la chitară și își dorea să facă același lucru.

Tatăl ei a fost primul mentor și persoana care i-a transmis pasiunea pentru muzică.

Părinții Dianei sunt despărțiți de când aceasta avea 15 ani.

Ea nu și-a mai văzut tatăl de foarte mult timp. Acesta locuiește în Polonia și lucrează în construcții.

Una dintre amintirile importante din copilăria ei este legată chiar de momentele în care îl asculta pe tatăl său cântând la chitară.

Participarea Dianei Rahmatova la Vocea României a fost păstrată secret față de familie.

Mama ei nu știa că se află la concurs, iar apariția pe scena show-ului urma să fie o surpriză pentru ea.

De altfel, nimeni din familie nu știa că Diana a venit la Vocea României.

Participarea la concurs reprezenta un vis pe care îl avea încă din copilărie, iar după ce a ajuns pe scenă, Diana Rahmatova spune că încă îi este greu să creadă că acesta s-a împlinit.