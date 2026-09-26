Șase persoane, dintre care patru minori, au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile în cazul unui student de 19 ani care ar fi fost agresat și umilit în apropierea unor cămine studențești din Chișinău. Potrivit informațiilor Poliției, citate de Moldpres, măsura a fost dispusă de instanță, iar investigațiile continuă pentru stabilirea implicării fiecărui suspect. Agresiunea s-a produs în apropierea căminelor studențești

Incidentul a avut loc în seara de 24 septembrie 2026. Potrivit informațiilor preliminare comunicate de Inspectoratul General al Poliției și relatate de Ziarul de Gardă, studentul se plimba împreună cu o fată de 16 ani. În apropierea căminelor, cei doi s-ar fi întâlnit cu cinci tineri din anturajul adolescentei.

Din motive pe care anchetatorii urmează să le stabilească, membrii grupului ar fi început să-l lovească pe tânăr, după care l-ar fi supus unor acțiuni umilitoare și degradante.

După sesizarea cazului, polițiștii au identificat și localizat șase persoane suspectate de implicare, inclusiv adolescenta care îl însoțea. Inițial, cei patru minori au fost reținuți pentru 24 de ore, iar cei doi majori pentru 72 de ore. Ulterior, toți cei șase au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, relatează PRO TV Chișinău.

Universitatea Tehnică a Moldovei a condamnat incidentul și a anunțat declanșarea unei anchete interne. Comisia de etică și deontologie profesională a fost convocată de urgență, iar conducerea Colegiului UTM a început discuții cu elevii.

Instituția precizează că incidentul s-a produs după orele de curs, în afara spațiilor colegiului și căminului. UTM subliniază însă că acest lucru nu reduce gravitatea cazului și anunță că va coopera cu organele de anchetă, potrivit comunicatului.

Ministerul Educației și Cercetării a transmis că elevii responsabili de actele de violență vor fi exmatriculați, cu respectarea regulamentelor și procedurilor legale. Instituția va urmări evoluția cazului și măsurile luate de conducerea instituției de învățământ.

Poliția continuă investigațiile pentru clarificarea circumstanțelor agresiunii și stabilirea acțiunilor fiecărei persoane implicate.