Republica Moldova. Fostul preşedinte pro-rus Igor Dodon a cerut în premieră Rusiei să nu mai trimită drone în Republica Moldova. Totodată s-a expus pentru încetarea războiului din Ucraina, dar fără a sprijini ţara vecină.

Liderul socialist, care se declară prieten al Moscovei, nu a adresat oficial solicitarea Kremlinului, dar a făcut-o răspunzând la întrebările postului de televiziune TV8.

În ultima perioadă, când aproape că nu există o zi în care spaţiul aerian al Republicii Moldova să nu fie survolat de drone ruseşti, Igor Dodon a pledat repetat pentru încetarea războiului din Ucraina. Însă de fiecare dată a evitat să spună care este ţara agresoare.

Prietenul lui Vladimir Putin de la Chişinău este conştient că Kremlinul nu va lua în calcul mesajul său. La fel cum n-a ţinut cont de mesajele oficiale transmise Rusiei de politicienii moldoveni aflaţi la guvernare.

„Cer rușilor să nu transmită drone deasupra Moldove, iată acum am cerut. Nu depinde de mesajul meu sau al Maiei Sandu sau al oricărui, dronele deasupra Moldovei”, a declarat Igor Dodon.

Amintim că, cu două săptămâni în urmă, Igor Dodon a declarat că nu planifică să discute cu oficiali ruși despre dronele care cad și explodează în Republica Moldova. În schimb a promis că va aborda subiectul privind livrarea de „gaze ieftine” .

Fostul şef al statului s-a justificat că nu este reprezentant al guvernării ca să abordeze acest subiect cu cei de la Moscova. Deși a recunoscut că dronele reprezintă riscuri pentru securitatea național.

Igor Dodon susţine că oprirea dronelor ruseşti depinde de evoluția războiului din Ucraina. Acesta afirmă că condamnă dronele care ajung deasupra Republicii Moldova. În același timp critică sprijinul pentru Ucraina.

„Depinde cât de rapid se va finaliza războiul în Ucraina. Ca să fim corecți, cei care condamnă aceste drone și eu tot le condamn. Dar eu comparativ cu alții cer oprirea imediată a războiului din Ucraina. Pe deoparte noi condamnăm dronele care vin, pe de altă parte noi susținem Ucraina să lupte. Ori una, ori alta”, a declarat Igor Dodon.