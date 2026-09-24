Poliția de Frontieră din Republica Moldova a semnalat joi trei situații în care drone sau obiecte neidentificate au pătruns în spațiul aerian național, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei. În cel mai recent caz, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis în zona de nord din motive de securitate.

Serviciul Operații Aeriene din cadrul Poliției de Frontieră a anunțat că a detectat, joi dimineață, survolarea neautorizată a spațiului aerian național de către un aparat de zbor fără pilot.

Potrivit autorităților de la Chișinău, drona a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 06:14, din direcția localității Chelimenți, regiunea Cernăuți, Ucraina.

Aparatul a traversat frontiera de stat în direcția localității Larga, raionul Briceni.

La ora 06:16, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova și s-a deplasat în direcția localității Chelimenți, Ucraina.

Un alt obiect neidentificat a fost observat joi, la ora 05:21, de o patrulă a Poliției de Frontieră din Republica Moldova.

Obiectul se deplasa din direcția localității Velicoe Coșnița, regiunea Vinița, Ucraina, spre localitatea Vasilcău, raionul Soroca. Ulterior, acesta a părăsit spațiul aerian național.

Un al treilea obiect a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 06:35, din direcția localității Pridnistreanske, regiunea Vinița, Ucraina, spre Volovița, raionul Soroca.

La ora 06:45, obiectul a fost observat de cetățeni în timp ce zbura pe direcția Gura Căinarului – Lunga – Băhrinești – Gura Camencii, în raionul Florești.

Autoritățile de la Chișinău au anunțat închiderea spațiului aerian din zona de nord a Republicii Moldova din motive de securitate.

„Din motive de securitate, spațiul aerian al Republicii Moldova în zona nord a fost închis. Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian național, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii”, a transmis Poliția de Frontieră.