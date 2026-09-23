Un fragment dintr-o discuție atribuită lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, aflată în dosarul analizat în podcastul „Contrapunct”, îl aduce în prim-plan și pe liderul AUR, George Simion. Dan Andronic și Tudor Păcuraru au analizat declarația, iar ulterior Adina Anghelescu a explicat contextul în care ar fi fost înregistrată conversația.

Dan Andronic a citat în timpul emisiunii fragmentul pe care l-a atribuit stenogramei din dosar.

„Deci acum pot să-ți spun că nu puteam să-ți zic. Misiunea mea a fost să deconspir tot, tot sistemul, inclusiv pe Simion, adică pe George Simion, la final”, a citat Dan Andronic din discuția atribuită lui Călin Georgescu.

Moderatorul l-a întrebat pe Tudor Păcuraru ce ar putea însemna această formulare.

„Ce a vrut să spună? Pentru că e foarte ciudat”, a spus Andronic.

Tudor Păcuraru a interpretat afirmația în cheia existenței unei „misiuni”, dar concluziile formulate de acesta reprezintă propria sa analiză.

„Deci omul a avut o misiune. Cine a trasat această misiune?”, a spus Păcuraru. El a continuat: „Misiunea sa era să bage haos politic în România, ceea ce a reușit în mare măsură, și să arunce totul în aer, inclusiv pe domnul Simion.”

Col SRI (r) Tudor Păcuraru a susținut că relația dintre Călin Georgescu și George Simion ar putea deveni dificilă pentru liderul AUR.

„Acum, domnul Simion nu-și face nicio iluzie privitoare la chestia asta, din cauza faptului că relația cu domnul Georgescu, care e oareșicum obligată, că n-are ce-i face, riscă să-l ducă foarte departe”, a afirmat acesta.

Analistul a legat apoi discuția de incidentele violente din Piața Victoriei și a făcut o serie de afirmații despre persoane ridicate de autorități și presupusele lor legături politice.

„În cursul zilei de astăzi au avut loc 37 de descinderi în toată țara și au fost ridicate 37 de persoane participante la violențe din Piața Victoriei de-acu o săptămână. Marea majoritate a acestor indivizi sunt membri ai AUR”, a susținut Păcuraru. El a continuat: „Ei au participat la violențe cu legitimația de partid în piept. Dintre ei sunt și aleși ai acestei formațiuni.” Păcuraru a amintit însă și reacția publică a lui George Simion după incidente. „Domnul Simion, vă reamintesc, la 20 de minute după izbucnirea violențelor din Piața Victoriei, a luat poziție publică condamnând violențele și cerând participanților să respecte legea, ceea ce e foarte corect”, a afirmat acesta.

Tudor Păcuraru a susținut în continuare că situația creată în jurul lui Călin Georgescu îl pune pe liderul AUR într-o poziție dificilă.

„Vă dați seama că poziția lui Simion nu e deloc comodă în chestia asta”, a spus analistul. El a continuat, referindu-se la poziționările publice ale lui Georgescu: „Păi vă dați seama că domnului Simion nu-i pică deloc bine chestia asta. Dânsul a ridicat Partidul AUR din nimica. Dânsul, de la lider de galerie, a ajuns omul care decide acum guvernul României. Și vine domnul Georgescu cu declarații de-astea ca să-i facă o bucurie, nu?”

Păcuraru a concluzionat acest segment: „Deci aici sunt niște probleme mari.”

Dan Andronic a revenit apoi la fragmentul din stenogramă și a spus că acesta ridică mai multe variante de interpretare.

„George Simion se pare că a intrat într-o capcană perfectă. Nu se poate dezice de Călin Georgescu, de domnul Călin Georgescu, nici nu-i pică bine să vadă stenograme din care rezultă că, de fapt, Călin Georgescu a lucrat împotriva lui și că a avut o misiune”, a spus jurnalistul.

Dan Andronic a evitat să stabilească dacă afirmația lui Georgescu era adevărată.

„Acum, nu știu, ori îl păcălea, ori îl mințea pe Rusen, ori spune adevărul”, a afirmat acesta. Moderatorul a continuat: „Deci dacă spune adevărul, tu ai văzut cine i-a dat acea misiune; dacă mințea, ok, pot să înțeleg, dar de ce să folosești numele lui George Simion? Eu asta nu înțeleg.”

Tudor Păcuraru a susținut ulterior că între Georgescu și George Simion ar exista o competiție puternică.

„Domnule, între cei doi există o concurență acerbă”, a afirmat acesta. Păcuraru a invocat apoi informații pe care spune că le-a primit din interiorul AUR. „Surse din cadrul AUR, oameni în care am încredere, îmi spun că practic i s-a făcut cadoul lui George Simion de ziua lui, ridicarea lui Georgescu”, a declarat analistul.

El a relatat și o interpretare atribuită acestor surse privind evoluțiile politice și judiciare, fără a prezenta însă dovezi în podcast pentru această posibilă legătură.

După interpretările lui Păcuraru, Adina Anghelescu a revenit asupra contextului concret al stenogramei.

„Discuția aceasta, Dan, referitoare la Simion, a fost între Călin Georgescu și Rusen, în mașina lui Ion Rusen”, a spus jurnalista.

Ea a precizat că, potrivit informațiilor din dosar, Ionel Rusen era monitorizat în acel moment. „Probabil că ei credeau amândoi că nu sunt monitorizați și în mașina lui Rusen. Rusen era monitorizat și el la acel moment. E vorba de data de 27 mai 2025”, a afirmat Anghelescu.

Jurnalista a explicat că monitorizarea trebuie privită în contextul unui dosar mai amplu, în care existau și alte plângeri conexate.

„Aici vor trebui puse cap la cap toate aceste trei angrenaje în care, iată, piesa de bază este Ion Rusen”, a spus Adina Anghelescu.