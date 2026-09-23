Justitie

Violențele de la protestul din Piața Victoriei. Încă 14 persoane, propuse pentru arestare

Violențele de la protestul din Piața Victoriei. Încă 14 persoane, propuse pentru arestareSursa: inquam Photos/Octav Ganea
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Din cuprinsul articolului

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au cerut miercuri arestarea preventivă pentru încă 14 persoane în dosarul privind violențele produse în timpul protestului din 15 septembrie, din Piața Victoriei. În total, 27 de persoane au fost reținute în urma perchezițiilor desfășurate în București și în 15 județe. Zece dintre inculpați au fost deja arestați preventiv pentru 30 de zile, iar alte trei persoane au fost plasate sub control judiciar.

27 de persoane au fost reținute în două zile

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în zilele de 22 și 23 septembrie au fost reținute 27 de persoane, cercetate pentru ultraj, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Anchetatorii susțin că faptele pentru care sunt cercetați inculpații au fost comise în timpul protestului din 15 septembrie. Potrivit procurorilor, asupra jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu au fost aruncate obiecte dure, iar mai mulți membri ai forțelor de ordine au fost loviți.

În timpul incidentelor au fost agresate fizic și două persoane angajate ale unui trust media. De asemenea, o autospecială a Jandarmeriei Române a fost avariată.

Zece persoane au fost deja arestate

Protest Piața Victoriei

Protest Piața Victoriei / sursa foto: INQUAM_Photos_Octav_Ganea

În cazul a 10 dintre cele 27 de persoane reținute, judecătorul de drepturi și libertăți a admis, marți, 22 septembrie, propunerile formulate de procurori și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Pentru alte 14 persoane, procurorii au sesizat miercuri judecătorul de drepturi și libertăți cu propuneri de arestare preventivă pentru aceeași perioadă.

Cele trei persoane rămase dintre cele 27 reținute au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile. Printre obligațiile impuse acestora se află și interdicția de a participa la adunări publice.

Percheziții în București și 15 județe

În cadrul operațiunii desfășurate de anchetatori au fost vizate 30 de persoane. Doar 27 dintre acestea au fost găsite și reținute.

Anterior, procurorii au efectuat 29 de percheziții domiciliare în București și în 15 județe, în dosarul privind incidentele violente de la protestul din Piața Victoriei.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale.

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