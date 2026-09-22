Polițiștii fac marți, 22 septembrie, 29 de percheziții în București și în 15 județe, în dosarul deschis după incidentele violente produse la protestul ciobanilor din Piața Victoriei. Ancheta, coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, vizează 40 de persoane, iar pentru 10 dintre acestea au fost dispuse anterior măsuri preventive.

Acțiunea este desfășurată de polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale Central.

Pe lângă cele 29 de mandate de percheziție domiciliară, anchetatorii pun în aplicare și 30 de mandate de aducere. Dosarul privește infracțiuni de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovirea sau alte violențe.

„Astăzi, 22 septembrie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente şi Serviciul de Investigaţii Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 29 de mandate de percheziţie domiciliară şi 30 de mandate de aducere, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Arad, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Prahova, Sălaj, Timiş şi Vaslui. Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugere şi lovirea sau alte violenţe, faţă de 40 de persoane, dintre care, faţă de 10 inculpaţi, au fost dispuse anterior măsuri preventive”, transmite marţi Poliţia Capitalei.

Dosarul a fost deschis în urma incidentelor produse pe 15 septembrie, în timpul protestului ciobanilor din Piața Victoriei din București.

Potrivit anchetatorilor, o parte dintre participanții la manifestație ar fi devenit violenți și ar fi amenințat jandarmii care se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

„În fapt, la data de 15 septembrie 2026, în contextul protestului desfăşurat în Piaţa Victoriei, o parte dintre participanţi ar fi exercitat acte de violenţă şi ar fi proferat ameninţări la adresa jandarmilor aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Astfel, mai multe obiecte, respectiv borduri, sticle, garduri metalice şi obiecte pirotehnice, ar fi fost aruncate de către participanţii violenţi în direcţia efectivelor de jandarmi”, relatează anchetatorii.

Mai mulți protestatari ar fi aruncat spre forțele de ordine borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice.

Violențele nu s-ar fi limitat la obiectele aruncate în direcția forțelor de ordine. Polițiștii anunță că unii dintre manifestanți ar fi lovit mai mulți jandarmi cu pumnii, picioarele și bâtele.

Anchetatorii indică și agresiuni asupra „a două persoane angajate ale unui trust media, aflate la faţa locului în exercitarea atribuţiilor de serviciu”.

În timpul manifestației au fost provocate și distrugeri. Mai mulți protestatari ar fi avariat o autospecială și alte bunuri care aparțineau Jandarmeriei. Anchetatorii încearcă acum să documenteze activitatea persoanelor cercetate și să adune probe în dosarul penal deschis după incidente.

„În vederea administrării materialului probator şi documentării activităţii infracţionale, astăzi sunt puse în executare 29 de mandate de percheziţie domiciliară şi 30 de mandate de aducere”, precizează sursa citată.

Mandatele sunt puse în aplicare în Capitală și în județele Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui.

La acțiune participă și polițiști din inspectoratele județene Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Cluj, Constanța, Covasna, Gorj, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui.

Operațiunea beneficiază și de sprijinul echipelor de intervenție din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Cercetările continuă la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii Serviciului Grupuri Infracționale Violente și ai Serviciului de Investigații Criminale Central.