O legitimație pe care Călin Georgescu apare drept „SENATOR” și „PRIOR OF UNITED STATES OF AMERICA” ar fi fost descoperită luni, 21 septembrie, în timpul perchezițiilor efectuate de DIICOT la locuința sa. Documentul folosește denumirea și însemne asociate Ordinului de Malta, însă reprezentantul oficial al organizației în România spune că fostul candidat la Președinție nu este membru și că legitimația nu a fost emisă de Ordin.

Descoperirea ar fi avut loc în cadrul acțiunii DIICOT din dosarul privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în care anchetatorii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție.

Documentul descoperit de anchetatori este prezentat drept o legitimație diplomatică și conține denumirea „Order of Malta / SOVEREIGN ORDER HOSPITALLIERS OF SAINT JOHN OF JERUSALEM O.S.J.”.

Numele titularului apare sub forma „SENATOR GEORGESCU CALIN”. În dreptul funcției este înscrisă mențiunea „PRIOR OF UNITED STATES OF AMERICA”.

Legitimația utilizează, de asemenea, elemente grafice și însemne asociate Ordinului de Malta.

Autenticitatea documentului este însă contestată de reprezentantul oficial al Ordinului Suveran de Malta în România.

Roberto Musneci, ambasadorul Ordinului Suveran de Malta în România, a spus că organizația nu eliberează asemenea documente. Mai mult, acesta a afirmat că Călin Georgescu nu face parte din Ordin.

„Ordinul de Malta nu emite astfel de documente. Persoana în cauză nu este membră a Ordinului de Malta”, a declarat Musneci pentru G4Media.

Ambasadorul a explicat existența unor organizații care folosesc fără autorizare numele și simbolurile Ordinului de Malta. Aceste entități sunt descrise prin sintagma „mimic orders” și nu au legătură cu Ordinul Suveran Militar de Malta recunoscut internațional.

Ordinul avertizează și pe site-ul său asupra organizațiilor care utilizează fără drept denumirea sau emblemele sale. Instituția oficială are sediul la Roma, relații diplomatice cu peste 100 de state și cu Uniunea Europeană și statut de observator permanent la Organizația Națiunilor Unite.

Perchezițiile de luni au fost organizate într-un dosar instrumentat de DIICOT – Structura Centrală împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale.

Anchetatorii au pus în aplicare cinci mandate la adrese din București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru a asista la percheziție, urmând apoi să ajungă la sediul DIICOT pentru audieri.

Dosarul privește suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit procurorilor, cercetările privesc trei persoane, doi cetățeni români și un cetățean italian. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi constituit, începând din septembrie 2021, un grup infracțional organizat care ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie.

Scopul presupusei grupări ar fi fost obținerea unor foloase patrimoniale. Acuzațiile se află în faza de anchetă penală și trebuie probate în cadrul procedurilor judiciare.

Ancheta DIICOT pornește de la o finanțare de șase milioane de euro care i-ar fi fost promisă unei persoane vătămate de către membrii presupusei grupări. Pentru accesarea banilor, persoanei respective i-ar fi fost solicitată depunerea unei garanții. Aceasta ar fi transferat peste un milion de euro.

Ulterior, finanțarea promisă ar fi urmat să crească până la 15 milioane de euro, moment în care i-ar mai fi fost cerută o sumă de 100.000 de euro. Prejudiciul total stabilit până în acest moment de anchetatori depășește 1,1 milioane de euro. În cadrul cercetărilor, procurorii au solicitat informații și autorităților din Letonia, Italia, Marea Britanie și Elveția. Ancheta continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care ar fi funcționat presupusul mecanism și a rolului fiecărei persoane vizate.