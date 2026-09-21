Siegfried Mureșan, produs al Berlinului, împachetat la Bruxelles, livrat în România

Siegfried Mureșan, promovat de “servicii” „Nu l-am adus noi, l-au adus Serviciile și ni l-au băgat pe gât spunând că e mare român şi ni l-au băgat, dar şi pe primul loc”, povestea Adrian Rădulescu. Marele merit al lui Vasilică? Nu era patriotismul, ci apartenența la structurile germane de putere: „Serviciile ne-au spus că e marele român care a lucrat în guvernul german, care are relații și care poate să ne reprezinte”, spunea același Rădulescu, la Gândul.

Vă recomand să faceți un exercițiu. Să citiți CV-ul și traseul politic al lui Siegfried Vasilică Mureșan. Pare o poveste de succes, un basm modern. Dacă ai însă anii mei de presă și consultanță politică, în care ai văzut cum se fabrică, se lustruiesc și se reciclează „salvatorii” României, înțelegi rapid schema.

Vasilică Mureșan nu este un politician român organic. Este, la modul cel mai precis, un Siegfried Mureșan, produs al Berlinului, validat la Bruxelles și livrat, cu fundiță, în România. Traseul lui Siegfried Mureșan sfidează legile gravitației politice autohtone. N-a lipit niciodată un afiș în ploaie, n-a stat la ușa vreunui președinte de filială județeană, nu a pierdut nopți numărând voturi și nu știe cum miroase o campanie electorală reală la Vaslui, Teleorman sau Mehedinți.

Pentru el, contactul cu politica românească s-a făcut direct la Business Class. A fost parașutat la vârful listelor, la ordin. Să ne înțelegem. Nu-i contest calitățile intelectuale, ci interesul față de nevoile românilor. Am scris despre voturile pe care le-a dat în calitate de europarlamentar. Toate în concordanță cu interesele Ursulei & Co, cu versul „Deutschland, Deutschland über alles” drept motto.

De altfel este normal.