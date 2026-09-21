HAI România! Adrian Severin îi dă lovitura lui Siegfried Mureșan! Poate trece noul Guvern?







Adrian Severin și Dan Andronic analizează două momente politice decisive într-o nouă ediție a podcastului „Contrapunct”, difuzată pe canalul Hai România. De la negocierile din culisele Palatului Victoria până la reconfigurarea forțelor pe scena europeană după alegerile din Germania, ediția de astăzi pune pe masă întrebările esențiale din spatele declarațiilor oficiale.

Discuția urmărește șansele reale ale lui Siegfried Mureșan de a aduna o majoritate parlamentară și de a obține votul de învestitură, în contextul deschiderii anunțate către negocieri cu PSD. În paralel, privirea se îndreaptă către Berlin pentru a decoda mesajul transmis de alegătorii germani, tensiunea dintre partidele tradiționale și forțele contestatare, dar și implicațiile directe asupra echilibrului de putere din Uniunea Europeană.

Urmărește o analiză fără menajamente despre jocurile de culise de la București și mizele majore de la nivel european. Spune-ne părerea ta în comentarii: va reuși Siegfried Mureșan să treacă Guvernul prin Parlament? Nu uita să te abonezi la canal, să apeși pe clopoțel pentru notificări și să lași un like dacă apreciezi analizele politice bine documentate.

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