Călin Georgescu a fost ridicat din trafic, luni, de procurorii DIICOT și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au loc percheziții într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Potrivit unor surse EVZ, la dosar au ajuns documentele transmise de autoritățile din Marea Britanie și Elveția în urma comisiilor rogatorii, care conțin informații privind circuitul banilor primiți de la omul de afaceri Răzvan Leu, dar și despre alte tranzacții efectuate în scopul final al finanțării campaniei lui Călin Georgescu.

Potrivit surselor citate, răspunsurile autorităților din statele solicitate au ajuns la DIICOT după câteva luni. Documentele transmise procurorilor ar conține dovezi privind circulația sumelor de bani și tranzacțiile efectuate ulterior, informații care sunt analizate în cadrul anchetei.

O comisie rogatorie a fost solicitată și în Austria, iar autoritățile austriece au transmis răspunsul în luna august. Potrivit informațiilor din dosar, documentele transmise conțin date privind legăturile lui Thomas Schatti, administrator al unor companii, dintre care una ar avea legături cu activități de spionaj rus în Uniunea Europeană. Acesta ar fi avut un proces în SUA legat de tranzactii imobiliare.

Massimiliano Arena, cetățean italian implicat, potrivit informațiilor din dosar, în această rețea de înșelăciune cu ramificații în Federația Rusă, este stabilit în Marea Britanie. Arena este director și acționar al EIBT Wealth Bank.

Acesta a fost vizat în Italia, în Sicilia, într-un dosar privind tranzacții financiare ilegale. De asemenea, Arena a fost implicat într-un proces în Statele Unite, referitor la tranzacții imobiliare. Cazul nu ar fi fost închis după retragerea plângerilor, potrivit informațiilor transmise.

Potrivit acelorași informații, Arena i-ar fi vândut lui Ionel Rusen participația de 75% pe care o deținea.

În acest moment au loc percheziții și la un apartament al lui Ionel Rusen din București. Rusen este fost rugbist și om de afaceri din Constanța.

Călin Georgescu este vizat în acest dosar alături de omul de afaceri Ionel Rusen și de un cetățean italian. Rusen ar fi fost implicat în strângerea de fonduri pentru campania lui Georgescu.

DIICOT a anunțat luni că procurorii Structurii Centrale, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din IGPR, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Ancheta vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit DIICOT, din actele de urmărire penală a rezultat că, în septembrie 2021, trei persoane – doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani – ar fi constituit un grup infracțional organizat care ar fi acționat în România și Marea Britanie pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste.

Procurorii susțin că liderul grupului le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri clare și că aceștia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine care puteau facilita obținerea unor finanțări importante, în schimbul depunerii unor garanții.

DIICOT susține că, începând din septembrie 2021, în urma unor întâlniri desfășurate în București, județul Argeș și ulterior în Marea Britanie, o persoană vătămată ar fi fost indusă în eroare cu privire la posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro.

Pentru accesarea finanțării, persoanei i s-ar fi cerut depunerea unei garanții. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi transferat peste 1 milion de euro.

Ulterior, sub pretextul că finanțarea ar putea fi majorată la 15 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, persoana vătămată ar fi transferat încă 100.000 de euro.

„Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro”, a precizat DIICOT.

Călin Georgescu, dus la audieri la DIICOT

După efectuarea percheziției de la locuința sa, Călin Georgescu va fi dus la sediul DIICOT – Structura Centrală pentru audieri.

În același dosar a fost ridicat și omul de afaceri Ionel Rusen, despre care surse judiciare susțin că ar fi fost implicat în strângerea de fonduri pentru campania lui Georgescu.