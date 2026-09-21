Doliu pentru Cindy Crawford. Fiul supermodelului a murit la vârsta de 27 de ani

Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber, a murit duminică, 20 septembrie, la vârsta de 27 de ani, în timp ce se afla într-un centru de reabilitare. Decesul modelului a fost confirmat de reprezentantul familiei, iar cauza morții nu a fost deocamdată anunțată.

Biroul medicului legist din comitatul Los Angeles a confirmat că Presley Gerber a murit duminică într-un centru de reabilitare. Până în acest moment nu a fost făcută publică o cauză a decesului. Reprezentantul lui Cindy Crawford a confirmat informația pentru CNN și a transmis solicitarea familiei în această perioadă.

„Familia solicită respectarea intimităţii în acest moment extrem de dificil şi dureros”.

Presley Gerber s-a născut în California, în 1999, și era unul dintre cei doi copii ai lui Cindy Crawford și Rande Gerber. Sora sa mai mică, Kaia Gerber, a urmat, la rândul ei, o carieră în modeling. Presley a intrat în industria modei de la o vârstă fragedă. La 16 ani, acesta și-a făcut debutul pe podium pentru casa italiană Moschino.

Ulterior, a defilat pentru unele dintre cele mai cunoscute branduri internaționale, printre care Burberry, Dolce & Gabbana și Bottega Veneta, dar și pentru companiile americane Tommy Hilfiger și Ralph Lauren.

Cariera sa a inclus și campanii publicitare pentru Calvin Klein, Celine, Pepsi și Omega. Presley Gerber a apărut, de asemenea, în publicații precum GQ Style și The New York Times Style Magazine. Pe lângă activitatea de model, Gerber a fost implicat și în proiecte de investiții și antreprenoriat, potrivit biografiei publicate de DNA Model Management.

Agenția îl reprezenta pe Presley Gerber din 2019 și lucrează, de asemenea, cu sora sa Kaia, precum și cu alte nume din industria modei, printre care Emily Ratajkowski și Adwoa Aboah.

În ultimii ani, Presley Gerber a vorbit deschis despre problemele de sănătate mintală și consumul de droguri. Într-un episod al podcastului „Studio 22” din 2023, acesta a explicat că încerca să își folosească platformele publice pentru a atrage atenția asupra sănătății mintale, pe care o descria drept „o parte atât de importantă din viaţa mea”.

Modelul a lansat și inițiativa „Mental Health Mondays” și a colaborat cu mai multe organizații neguvernamentale. Printre acestea se afla „A Sense of Home”, o organizație caritabilă din Los Angeles dedicată persoanelor fără adăpost, potrivit DNA Model Management.

În decembrie 2025, Presley Gerber a publicat pe Instagram un videoclip în care vorbea despre medicamentele prescrise pe care le folosea, inclusiv antidepresive și Xanax pentru atacurile de panică. În înregistrarea care a fost ulterior ștearsă, acesta a vorbit și despre pierderile prin care trecuse.

„Din păcate, am suferit recent multe pierderi de diferite feluri”, a spus el în videoclipul care a fost şters între timp. „Aşadar, asta nu este o scuză, dar este motivul pentru care mă aflu în situaţia actuală”.

Cindy Crawford a reacționat la acel moment la mesajul publicat de fiul ei.

„Presley - te iubim şi nu eşti singur”, a scris supermodelul.

Cu ocazia împlinirii vârstei de 27 de ani, în luna iulie, Cindy Crawford îi transmisese un alt mesaj fiului său pe Facebook.

„Sunt atât de mândră de bărbatul care ai devenit, dar pentru mine vei rămâne mereu băieţelul meu!”.

La începutul lunii septembrie, Kaia Gerber a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat fratele său într-un interviu pentru ediția americană a revistei Vogue. Kaia a explicat și cum situația lui Presley a influențat întreaga familie și modul în care ea însăși a ajuns să se raporteze la propriile probleme.

„Când se întâmplă aşa ceva într-o familie, toată lumea se simte cumva copleşită”, a spus ea. „Cred că acesta este şi motivul pentru care am început să mă consider cea mai uşor de gestionat şi nu am vrut niciodată să cer ajutor”.

Presley Gerber avea 27 de ani. Autoritățile din Los Angeles nu au anunțat până în prezent cauza decesului.