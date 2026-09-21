Tribunalul Arad a obligat Consiliul Local al comunei Vladimirescu să adopte o hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Nicolae Paulescu din localitatea Mândruloc. Decizia a fost luată după ce Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Antisemitismului și Legionarismului a solicitat autorității locale schimbarea numelui, însă cererea a fost respinsă. Hotărârea instanței nu este definitivă, iar primarul comunei, Mihai Mag, a anunțat că va face recurs.

Procesul a fost înregistrat în luna martie, iar primul termen a avut loc în luna mai. Soluția a fost pronunțată la al patrulea termen.

„Admite acțiunea formulată de reclamanta Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Antisemitismului și Legionarismului, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Comunei Vladimirescu, având ca obiect refuz soluționare cerere. Obligă pârâtul să emită o hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Nicolae Paulescu din localitatea Mândruloc, comuna Vladimirescu, cu o altă denumire care să corespundă normelor legale”, se arată în soluția pe scurt.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile.

Primarul Mihai Mag a declarat luni, pentru Agerpres, că va contesta decizia în instanță, motivând că nu dorește crearea unui precedent.

Edilul a precizat că asociația a solicitat inițial și schimbarea denumirii străzii Octavian Goga, însă această cerere nu a ajuns în instanță.

„În cazul străzii Nicolae Paulescu, unde există doar niște ferme, vom apăra acest nume din dorința de a nu se crea un precedent. Dacă am schimba numele, riscăm să ajungem să facem asta și pentru Octavian Goga, iar aici sunt aproximativ 100 de numere de casă, familii și societăți comerciale care ar fi afectate, pentru că ar trebui să-și schimbe documentele”, a declarat Mihai Mag.

Primarul a mai spus că numele străzilor din Mândruloc au fost stabilite în 2021, când s-a făcut cadastrarea comunei. Anterior, în sat existau doar numere de casă.

„Consider că este greșit să judecăm după normele de astăzi evenimente de acum un secol. Noi apărăm numele scriitorului Octavian Goga, nu opiniile sale politice de la acea vreme”, a mai declarat edilul.

Președintele Asociației pentru Prevenirea și Combaterea Antisemitismului și Legionarismului, avocatul Bogdan Ionescu, a declarat pentru AGERPRES că demersul are la bază articolele 12 și 13 din OUG 31/2002, modificate și completate prin Legea 241/2025.

Potrivit avocatului, prevederile vizează memorialistica de for public, inclusiv denumirile de străzi, scuaruri, piețe, instituții publice, precum și busturi și plăci comemorative.

„Practic, ar trebui să se facă din oficiu aceste schimbări de nume, nu să primească o cerere de la o asociație, să o refuze și să se ajungă în instanță”, a spus Bogdan Ionescu.

Avocatul susține că Nicolae Paulescu intră în categoria de persoane prevăzută de legislație și afirmă că acesta a fost vicepreședinte al Ligii Apărării Național-Creștine (LANC).

„Respectarea acestei legi nu poate să stea la liberul arbitru al unui primar sau al unei alte funcții”, a declarat reprezentantul asociației.

Bogdan Ionescu a precizat că asociația a depus o cerere și la Primăria Arad pentru schimbarea denumirii străzii Octavian Goga.

Și această solicitare a fost respinsă de autoritățile locale, iar cazul a ajuns la Tribunalul Arad. Până în prezent, instanța nu a pronunțat o soluție.

În acest caz, avocatul consideră că refuzul autorității publice ar putea avea și consecințe penale, afirmând că, „în opinia mea, refuzul autorității publice s-ar putea încadra la infracțiunea de abuz în serviciu”.

Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Antisemitismului și Legionarismului a făcut demersuri similare și în alte localități din țară.

Nicolae Paulescu a fost om de știință, medic fiziolog, profesor universitar la Facultatea de Medicină din Bucureșt. A contribuit la izolarea hormonului pancreatic antidiabetic, numit mai târziu insulină. Ca politician, a fost adept al fascismului și al antisemitismului, devenind co-fondator al Ligii Apărării Național-Creștine și membru important al Mișcării Legionare.