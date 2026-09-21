Schema prin care rețele de români fură ajutoare sociale din SUA

Rețele de crimă organizată formate din cetățeni români exploatează vulnerabilitățile cardurilor prin care americanii cu venituri mici primesc ajutoare sociale, folosind dispozitive de tip skimmer pentru a copia datele și a sustrage fondurile din conturi, potrivit unei investigații The Wall Street Journal. Autoritățile americane au identificat zeci de suspecți în ultimii ani, iar o parte dintre banii obținuți ar fi fost transferați ulterior în România.

Unul dintre cazurile descrise de anchetatori pornește din Toledo, Ohio, unde un cetățean român care fusese deja expulzat de două ori din Statele Unite ar fi instalat în luna martie un dispozitiv de copiere a datelor pe terminalul de plată al unui magazin 7-Eleven.

Procurorii americani susțin că bărbatul făcea parte dintr-o grupare cu baza în California, condusă de un alt român cunoscut sub porecla „Piranha”.

Ținta ar fi fost beneficiarii programului de asistență alimentară care își foloseau cardurile EBT emise de autorități pentru a face cumpărături.

Dosarele judiciare citate de The Wall Street Journal arată că informatorii au contribuit la oprirea operațiunii din Ohio. Autoritățile americane spun însă că metoda este folosită de grupări de crimă organizată românești în mai multe zone din Statele Unite.

Un element care facilitează fraudele este tehnologia veche folosită de multe carduri EBT. Acestea funcționează încă prin intermediul benzii magnetice, spre deosebire de majoritatea cardurilor bancare moderne, care sunt prevăzute cu cip. Dispozitivele de tip skimmer sunt montate peste terminalele de plată și pot arăta aproape identic cu echipamentul original. Atunci când beneficiarul trece cardul prin cititor, dispozitivul poate copia numărul contului și codul PIN.

Datele sunt apoi introduse pe carduri goale, care pot fi folosite pentru retrageri de numerar sau pentru efectuarea unor cumpărături.

Anchetatorii spun că rețelele se bazează inclusiv pe persoane specializate în construirea acestor dispozitive, astfel încât skimmerele să fie dificil de observat chiar și de către comercianți.

Potrivit autorităților citate de WSJ, o parte dintre sumele obținute ilegal sunt transformate în criptomonede și transferate în România. Banii ar ajunge ulterior în proprietăți imobiliare, jocuri de noroc și la persoane aflate în conducerea unor grupări din lumea interlopă.

Veniturile obținute din aceste fraude ar fi folosite și pentru închirierea unor mașini de lux sau a unor locuințe scumpe.

Începând din 2020, zeci de cetățeni români au fost urmăriți penal în dosare privind furtul datelor de pe cardurile de ajutor social în orașe precum McComb, din Mississippi, Laurel, din Maryland, și Portland, Oregon. Peste 50 de persoane, multe dintre acestea având legături cu România, au fost puse sub acuzare în sudul Californiei, una dintre primele zone în care acest tip de infracțiune s-a extins.

În ciuda măsurilor luate împotriva fraudelor cu ajutoare sociale, anchetatorii americani spun că metodele folosite de infractori au devenit mai diverse.

Unele grupări utilizează boți pentru a încerca să ghicească numerele de cont ale beneficiarilor.

Altele ar efectua tranzacții fictive folosind conturile SNAP ale victimelor și terminale de plată clonate, după care sumele sunt transferate în conturi bancare controlate de rețele.

„Din păcate, afacerea este în plină expansiune”, a declarat Michael Peck, şeful Centrului Global pentru Operaţiuni de Investigaţii al Secret Service, care combate criminalitatea financiară.

Cardurile folosite pentru acordarea beneficiilor sociale au rămas în multe state americane dependente de banda magnetică, o tehnologie dezvoltată în urmă cu mai multe decenii.

Majoritatea cardurilor bancare obișnuite au între timp cipuri care sporesc protecția împotriva fraudelor și permit inclusiv utilizarea plăților contactless. În cazul cardurilor EBT, trecerea la tehnologia cu cip presupune însă costuri importante pentru state. Din acest motiv, numai o parte dintre acestea au făcut tranziția.

Cardurile care funcționează exclusiv prin banda magnetică rămân mai ușor de copiat cu ajutorul unui skimmer.

„Nebunia de a permite oamenilor să continue să folosească o cheie de cameră de hotel mult lăudată este similară cu donarea de bani românilor”, a declarat Haywood Talcove, director executiv al diviziei guvernamentale a LexisNexis Risk Solutions, care colaborează cu clienţi din sectorul public pentru a preveni frauda.

Autoritățile avertizează că orice card cu bandă magnetică poate fi vulnerabil, însă cardurile EBT se află printre principalele ținte.

Interesul infractorilor pentru cardurile guvernamentale a crescut în perioada în care beneficiile acordate prin programul SNAP s-au majorat în timpul pandemiei. Nu există o estimare oficială recentă privind întreaga valoare a banilor furați.

Departamentul Agriculturii din SUA a anunțat însă că, între octombrie 2022 și decembrie 2024, guvernul federal a înlocuit beneficii furate în valoare de 360 de milioane de dolari.

Sumele respective proveneau din conturile a aproximativ 754.000 de gospodării.

Potrivit oficialilor americani din domeniul aplicării legii citați de WSJ, rețelele cu români au devenit unele dintre cele mai active grupări implicate în fraudele realizate cu skimmere. Structura acestora este una flexibilă.

Liderii se pot afla în afara Statelor Unite și folosesc membri de rang inferior pentru operațiunile cu risc ridicat, precum instalarea dispozitivelor pe terminalele de plată. Aceștia se deplasează frecvent între orașe și folosesc identități false. Montarea unui skimmer poate dura doar câteva secunde.

În unele cazuri, o altă persoană acoperă câmpul vizual al casierului cu un obiect voluminos în timp ce dispozitivul este montat.

Procurorii americani susțin că Ionuț Ilie a folosit inclusiv pachete cu prosoape de hârtie pentru a ascunde momentul în care instala dispozitivele pe terminale.

Dosarele judiciare descriu și alte metode folosite de suspecți pentru a intra sau a rămâne pe teritoriul Statelor Unite. Anul trecut, un cetățean român a fost arestat după ce ar fi încercat să reintre în SUA într-o ambulanță mexicană.

Bărbatul ar fi pretins că este un cetățean american rănit, iar agenții au suspectat că sângele de pe fața sa era fals. Ulterior, acesta a fost pus sub acuzare după ce autoritățile federale au stabilit că ar fi făcut parte dintr-un grup care utiliza carduri false.

Rețeaua ar fi retras aproximativ 105.000 de dolari în Los Angeles din conturile unor beneficiari EBT din New York.

WSJ leagă dezvoltarea acestor rețele și de experiența acumulată anterior de grupări românești în domeniul fraudelor informatice și al skimmingului. Publicația amintește că, până în 2015, autoritățile identificaseră deja operațiuni ample de copiere a cardurilor la bancomate în destinații turistice din Mexic, precum Cancún și Cozumel.

În timpul pandemiei, atenția infractorilor s-a mutat tot mai mult spre Statele Unite, pe măsură ce valoarea beneficiilor SNAP a crescut. Cheltuielile lunare medii ale programului au ajuns la 12 miliarde de dolari în perioada aprilie-septembrie 2020, cu 61% peste nivelul înregistrat cu un an înainte, potrivit Departamentului Agriculturii.

California a devenit una dintre zonele atractive pentru astfel de grupări deoarece beneficiarii primesc atât SNAP, cât și anumite ajutoare sociale în numerar prin același card.

În 2023, într-un magazin din San Diego, infractorii ar fi folosit beneficii SNAP furate pentru a cumpăra paleți întregi de Red Bull, băuturile urmând să fie revândute.

Unele state au început să introducă noi carduri cu cip și sisteme de plată contactless. Autoritățile spun însă că o parte dintre comercianți nu au încă terminale adaptate noii tehnologii. În unele cazuri, infractorii ar fi reușit chiar să dezactiveze opțiunea de utilizare a cipului sau plata contactless, determinând utilizatorul să treacă din nou cardul prin cititorul cu bandă magnetică.

„Frauda cu cardurile EBT va continua să reprezinte o vulnerabilitate atât timp cât cardurile de ajutor social pot fi utilizate doar cu informaţiile stocate pe banda magnetică, fără securitatea suplimentară oferită de tehnologia cu cip”, a declarat Sabrina Feve, procuror adjunct al Statelor Unite în San Diego şi o procuroare cu o activitate prolifică în combaterea acestor infracţiuni.

Feve a spus că structura descentralizată a grupărilor face mai dificilă destructurarea lor. Persoanele specializate în construirea dispozitivelor sunt protejate în mod special și folosesc rareori ele însele cardurile copiate, tocmai pentru a reduce riscul de a fi identificate.

Anchetatorii americani lucrează și cu autoritățile române pentru identificarea și confiscarea bunurilor care ar fi fost cumpărate în România din bani proveniți din skimming.

„Luptăm împotriva lor”, a declarat Maria Rîmniceanu, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Organizate şi a Terorismului (DIICOT) din România.

Într-un dosar, autoritățile au confiscat o casă de aproximativ 230 de metri pătrați din Transilvania. Imobilul aparținea unui bărbat acuzat de autoritățile române că ar fi coordonat din Europa o operațiune de skimming desfășurată în SUA și care a fost condamnat în România pentru spălare de bani. Unii specialiști consideră că nici introducerea cardurilor cu cip nu va elimina toate metodele de fraudă și propun utilizarea portofelelor digitale.

„Cardurile cu cip nu vor rezolva problema”, a declarat Mark Haskins, care a anchetat până anul trecut fraudele din cadrul programului SNAP în calitate de şef al secţiei de investigaţii speciale din cadrul Departamentului Agriculturii.

Tehnologia utilizată pentru furtul datelor devine, la rândul său, mai sofisticată. Unele skimmere sunt dotate cu transmițătoare Bluetooth, ceea ce permite infractorilor să descarce datele furate direct pe telefon, fără să mai fie nevoie să recupereze dispozitivul montat pe terminal. Un astfel de dispozitiv poate rămâne neobservat timp îndelungat.

Vincent Porter, analist financiar al Secret Service, a atras atenția că un singur skimmer poate compromite datele a mii de carduri.

Secret Service organizează periodic operațiuni de identificare a dispozitivelor și îi instruiește pe comercianți să le recunoască. În urma a 70 de operațiuni au fost confiscate 694 de dispozitive de skimming. Agenția estimează că astfel au fost prevenite fraude în valoare de aproximativ 720 de milioane de dolari.

Unul dintre dosarele aflate în atenția autorităților vizează o grupare cu baza în California care ar fi acționat și în Ohio. Procurorii susțin că membrii rețelei din care fac parte și români au ajuns în Ohio la sfârșitul lunii februarie. Ionuț Ilie ar fi fotografiat terminalele de plată din mai multe magazine și ar fi trimis imaginile în California. Acolo, Valentin Velicu ar fi administrat chiar din locuința sa un atelier pentru producerea dispozitivelor de skimming.

Un alt presupus membru al grupării, Dragoș Vasile, ar fi mers ulterior la un oficiu poștal din California pentru a trimite către Ilie dispozitive personalizate și documente de identitate false. Ilie ar fi folosit identitatea „Morgan Anderson”. Procurorii susțin că acesta a montat dispozitive în mai multe magazine din Toledo și Cleveland la începutul lunii martie. Cu ajutorul informatorilor, Ilie, Velicu, Vasile și un al patrulea bărbat de origine română au fost reținuți.

Presupusul conducător al grupării, Constantin Ion, cunoscut sub porecla „Piranha”, a fost pus sub acuzare, însă nu a fost arestat. Cei patru bărbați aflați în custodie au pledat nevinovați și urmează să fie judecați în ianuarie.

Avocatul lui Ilie a declarat pentru The Wall Street Journal că acesta își susține nevinovăția. Avocații celorlalți trei fie au refuzat să comenteze, fie nu au răspuns solicitărilor publicației.

Autoritățile din Ohio au introdus în luna mai noi funcții prin care beneficiarii SNAP își pot bloca cardurile pentru a-și proteja fondurile.

Legislativul statului a aprobat și o lege care impune trecerea la carduri cu cip pentru plata beneficiilor.

„Problema este suficient de gravă încât are un impact negativ semnificativ asupra celor mai vulnerabili cetăţeni ai noştri”, a declarat Matt Damschroder, directorul programului SNAP din Ohio.

Trecerea la noile carduri va costa cel puțin 20 de milioane de dolari, cea mai mare parte a cheltuielilor urmând să fie suportată de stat. Implementarea completă a sistemului ar putea dura până la trei ani.