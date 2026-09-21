Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, l-a acuzat pe regele Charles al III-lea că a încercat să pună la îndoială credibilitatea amintirilor sale despre perioada de după moartea surorii sale. Declarațiile au venit după ce Palatul Buckingham a transmis o reacție neobișnuită la afirmațiile incluse în noua sa carte, „Swan Song: Diana, My Sister”, care urmează să fie lansată marți.

Spencer a folosit termenul „gaslighting” pentru a descrie reacția palatului și a afirmat că aceasta sugerează că amintirile sale ar fi fost afectate de durerea provocată de pierderea Dianei.

„Nu se întâmplă în fiecare zi să te trezești și să afli că regele a încercat să te facă să pari o persoană ale cărei amintiri nu sunt de încredere”, a declarat Charles Spencer pentru Mail on Sunday.

Reacția Palatului Buckingham a venit după publicarea unor fragmente din memoriile lui Spencer, în care acesta relatează o convorbire telefonică avută cu Charles, pe atunci prinț de Wales, la scurt timp după moartea Dianei, în 1997.

Potrivit relatării lui Spencer, Charles i-ar fi spus: „Stai liniștit, o vom uita în curând”. Fratele Dianei a mai afirmat că prințul de Wales avea atunci o voce „euforică, aproape amețită, de parcă ar fi câștigat la loterie”.

Într-o declarație transmisă joi, un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a spus că regele este conștient că durerea provocată de pierderea unei surori poate afecta rațiunea, judecata și amintirile, inclusiv la mulți ani după o asemenea pierdere.

Palatul nu a comentat în mod direct afirmația atribuită lui Charles în carte, însă formularea referitoare la efectele doliului asupra memoriei a fost interpretată de Spencer ca o punere sub semnul întrebării a relatării sale.

Spencer a calificat reacția palatului drept „de o agresivitate uluitoare” și a spus că aceasta reprezintă o lovitură la adresa sa, întrucât, în opinia lui, sugerează că nu a relatat adevărul.

„În esență, sugerează că am mințit, fără ca regele să poată infirma afirmațiile mele”, a declarat fratele Dianei.

El a comparat, de asemenea, reacția Palatului Buckingham cu răspunsul dat în 2021 acuzațiilor formulate de prințul Harry și Meghan în interviul acordat lui Oprah Winfrey. Atunci, palatul a transmis că „amintirile pot diferi”.

Spencer a descris actuala reacție drept o „imitație mediocră” a acelei formulări.

„Swan Song: Diana, My Sister” va fi lansată pe 22 septembrie și prezintă perspectiva lui Charles Spencer asupra vieții surorii sale și a evenimentelor care au urmat morții acesteia. Fragmente din carte au fost publicate înaintea apariției volumului.

Charles Spencer, în vârstă de 62 de ani, a lucrat ca jurnalist pentru televiziunea americană și a publicat mai multe cărți despre istorie și despre perioada petrecută la internat. El a moștenit domeniul familiei Spencer, Althorp, unde Diana a fost înmormântată.

După moartea surorii sale, Spencer a criticat presa pentru modul în care aceasta a urmărit-o pe Diana și, la funeraliile acesteia, a promis că va veghea asupra celor doi fii ai ei, William și Harry.