Harry și Meghan, un nou gest ostil față de regele Charles

Prințul Harry și Meghan Markle ar fi mulțumiți de dezvăluirile făcute de Earl Charles Spencer în noua sa carte despre Prințesa Diana, potrivit unor surse citate de jurnalistul Rob Shuter în Express Magazine.

Ducele și Ducesa de Sussex nu au confirmat însă public aceste informații, iar Harry a evitat recent să răspundă unei întrebări directe despre volumul unchiului său.

Cartea, intitulată „Swan Song: Diana, My Sister”, urmează să fie publicată pe 22 septembrie 2026 și prezintă perspectiva personală a lui Charles Spencer asupra vieții surorii sale și a perioadei care a urmat morții acesteia, în 1997.

Volumul a atras atenția în special prin afirmațiile referitoare la actualul rege Charles al III-lea și la relația acestuia cu Diana.

Potrivit lui Rob Shuter, Harry și Meghan consideră că relatările lui Charles Spencer confirmă, din perspectiva lor, unele dintre problemele despre care au vorbit în trecut în legătură cu familia regală britanică.

O sursă citată de jurnalist susține că Harry s-ar simți „complet îndreptățit” de apariția cărții. Potrivit aceleiași surse, ducele ar vedea în relatările unchiului său o descriere a unui mediu familial pe care îl consideră familiar.

O altă sursă citată de Shuter afirmă că Harry și Meghan cred că povestea Dianei reflectă tensiunea dintre protejarea instituției monarhice și protejarea persoanei aflate în centrul acesteia. Tot sursele respective susțin că cei doi l-ar susține discret pe Charles Spencer.

Aceste afirmații provin însă din surse anonime citate de Rob Shuter și nu reprezintă o declarație oficială a lui Harry sau Meghan. Public, cei doi nu au comentat cartea.

Relatările apărute înaintea publicării volumului indică faptul că Harry știa că unchiul său pregătea cartea. Potrivit unor surse citate de presa britanică și americană, prințul ar fi discutat cu Charles Spencer despre volum înainte de apariția acestuia, fără să fi cunoscut neapărat toate detaliile conținutului.

Harry și Charles Spencer au rămas apropiați prin legătura lor de familie cu Diana. Prințul este, de asemenea, una dintre persoanele direct afectate de evenimentele descrise în carte, mama sa murind într-un accident de mașină la Paris, în august 1997.

Într-un moment public recent, Harry a fost întrebat despre controversatul volum al unchiului său, însă nu a răspuns la întrebare. Potrivit relatării The Sun, prințul a evitat să comenteze direct cartea în timpul unei apariții publice la Londra.

Una dintre cele mai discutate afirmații din „Swan Song” se referă la o presupusă conversație dintre Charles Spencer și actualul rege, la câteva zile după moartea Dianei.

Spencer susține că, în timpul unei discuții despre funeraliile prințesei, atunci prințul Charles i-ar fi spus: „Vom uita de ea destul de curând”. Afirmația apare în memoriile lui Spencer și a fost prezentată în fragmente publicate înaintea lansării cărții.

Earl Spencer a revenit asupra relatării și a insistat că își amintește exact conversația. Într-un interviu BBC, el a declarat că acelea au fost cuvintele rostite de fostul soț al Dianei și că a povestit imediat unor persoane apropiate ceea ce se întâmplase.

Palatul Buckingham a respins însă implicit versiunea prezentată de Spencer. Într-o declarație neobișnuit de directă, reprezentanții regelui au subliniat că durerea provocată de moartea unei persoane apropiate poate afecta rațiunea, judecata și memoria chiar și după mulți ani.

„Swan Song: Diana, My Sister” este prezentată de editor ca o relatare a vieții și morții Dianei din perspectiva fratelui ei. Charles Spencer își propune să ofere o perspectivă personală asupra surorii sale și asupra evenimentelor din perioada morții acesteia.

Publicarea are loc cu puțin timp înainte de împlinirea a 30 de ani de la moartea Prințesei Diana. Volumul are 384 de pagini și este publicat de Penguin, urmând să apară în mai multe țări și să fie tradus în 12 limbi.

Controversa din jurul cărții s-a concentrat până acum asupra acuzațiilor referitoare la regele Charles. Unele dintre afirmațiile lui Spencer au fost contestate public de comentatori regali și de persoane care au lucrat în apropierea familiei regale.

În acest moment, nu există o declarație publică din partea lui Harry sau Meghan prin care cei doi să spună că susțin cartea lui Charles Spencer sau că se consideră „îndreptățiți” de dezvăluirile acesteia.

Este documentat faptul că Harry știa despre apariția volumului și că a fost întrebat public despre carte fără să ofere un răspuns. Afirmațiile potrivit cărora el și Meghan îl „susțin discret” pe Spencer provin din surse anonime citate de Rob Shuter și trebuie tratate ca atare.

Cartea lui Charles Spencer va fi publicată pe 22 septembrie, iar apariția sa este așteptată să aducă noi informații și reacții în jurul memoriei Prințesei Diana și al relației dintre familia Spencer și familia regală britanică.