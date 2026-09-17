Palatul Buckingham a făcut miercuri o intervenție neobișnuită după apariția unor acuzații legate de comportamentul regelui Charles în zilele care au urmat morții Dianei. Fratele fostei prințese, Charles Spencer, susține într-o carte de memorii care va fi publicată săptămâna viitoare că atunci când era încă prinț de Wales, Regele Charles i-ar fi spus, într-o discuție tensionată, că Diana va fi uitată „destul de repede”.

Palatul nu a comentat direct afirmația. În schimb, printr-un purtător de cuvânt, a transmis că durerea provocată de pierderea unei persoane apropiate poate influența rațiunea, judecata și felul în care sunt păstrate amintirile, inclusiv după mulți ani.

Intervenția este cu atât mai neobișnuită cu cât Palatul Buckingham evită, în principiu, să răspundă public afirmațiilor apărute în cărți despre familia regală, scrie Reuters.

Potrivit lui Charles Spencer, afirmația atribuită lui Charles ar fi fost făcută în timpul unei discuții despre înmormântarea Dianei și, în special, despre participarea prinților William și Harry la cortegiul funerar.

Cei doi aveau 15, respectiv 12 ani la momentul morții mamei lor. Spencer s-a opus ideii ca băieții să meargă în spatele sicriului, considerând că Diana nu și-ar fi dorit ca fiii ei să treacă printr-o asemenea experiență publică.

În relatarea sa, disputa cu Charles a devenit atât de tensionată încât fratele Dianei spune că fostul prinț de Wales i-ar fi adresat replica privind faptul că aceasta urma să fie uitată.

Afirmația apare în volumul „Swan Song: Diana, My Sister”, care urmează să fie publicat pe 22 septembrie și este prezentat drept relatarea lui Charles Spencer despre sora sa și despre evenimentele din jurul morții și înmormântării acesteia.

În loc să conteste în mod direct versiunea lui Spencer, reprezentantul Palatului a făcut referire la felul în care durerea poate influența memoria și judecata.

„Deşi, din principiu, nu comentăm cărţile, Majestatea Sa este conştient că durerea provocată de pierderea unui frate poate întuneca raţiunea, afecta judecata şi influenţa amintirile în moduri pe care alţii nu le cunosc, chiar şi la mulţi ani după o astfel de pierdere”, a transmis Palatul Buckingham.

Formularea nu confirmă și nici nu respinge în mod explicit afirmația atribuită lui Charles în carte. Ea pune însă sub semnul întrebării modul în care o conversație purtată în urmă cu aproape trei decenii este rememorată astăzi.

Prințesa Diana a murit în august 1997, la vârsta de 36 de ani, după ce mașina în care se afla alături de Dodi al-Fayed s-a izbit de un pilon într-un tunel din Paris. Autoturismul era urmărit de paparazzi pe motociclete.

Moartea ei a provocat un val uriaș de emoție în Marea Britanie și în întreaga lume. Diana devenise una dintre cele mai fotografiate și cunoscute persoane publice după căsătoria cu Charles, în 1981.

Cei doi au divorțat în 1996, cu un an înainte de moartea ei.

Charles Spencer spune că volumul nu este conceput pentru a relua pur și simplu poveștile deja cunoscute despre sora sa, ci pentru a prezenta viața acesteia din perspectiva fratelui ei. „Scopul acestei cărţi este de a spune adevărul despre Diana din perspectiva fratelui ei. Vreau să vorbesc în numele Dianei şi să o fac într-un mod deschis şi pozitiv”, a declarat Spencer înaintea apariției cărții.

Cartea readuce astfel în atenție una dintre cele mai dureroase perioade din istoria recentă a familiei regale britanice, la aproape trei decenii după moartea Dianei.

Disputa privind participarea lui William și Harry la cortegiul funerar a rămas una dintre imaginile puternice ale înmormântării din 1997. Acum, relatarea lui Spencer despre conversația avută atunci cu Charles și răspunsul neobișnuit al Palatului Buckingham readuc acel episod în centrul atenției.