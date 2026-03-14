Prințesa Diana l-ar fi pregătit pe Harry să fie rege, nu pe William, susține un jurnalist

Prințesa Diana ar fi avut o viziune clară asupra viitorului monarhiei britanice și asupra rolurilor celor doi fii ai săi. Potrivit uni jurnalist pe nume Richard Kay, care se prezintă ca apropiat al defunctei prințese, Diana l-ar fi pregătit pe Prințul Harry să fie viitorul rege, informează Express.

Prințesa Diana l-a pregătit pe Prințul Harry să fie un lider empatic și conectat la oamenii obișnuiți, punând accent pe responsabilitățile unui viitor rege, mai degrabă decât să se concentreze exclusiv pe Prințul William.

Diana a văzut calitățile naturale ale lui Harry: carisma, compasiunea și abilitatea de a se relaționa cu publicul și a considerat că acestea îl vor ajuta să devină un suveran respectat și influent, capabil să ducă mai departe moștenirea familiei regale. Toate acestea au fost dezvăluite de un prieten și confident a regretatei Prințese Diana.

Mai mult, Diana considera că Prințul Harry ar putea ajunge, la un moment dat, să urce pe tron în locul fratelui său, Prințul William, și îl alinta cu apelativul „Bunul Rege Harry”, a dezvăluit o apropiată a sa.

În acest context, Ducele de Sussex a vorbit despre sentimentul său constant de a fi „rezerva” familiei regale, temă reflectată chiar în titlul cății intitulată „Spare”.

Mai exact, într-un interviu recent, jurnalistul Richard Kay a dezvăluit că regretata prințesă de Wales îl pregătea pe fiul ei mai mic, prințul Harry, pentru posibila sa ascensiune la tron, considerând că fratele său, prințul William, „timid”, nu își dorea cu adevărat această responsabilitate.

În podcastul „Palace Confidential”, Daily Mail, Kay a explicat că Diana era convinsă că, pe lângă pregătirea lui William pentru rolul de monarh, Harry ar trebui, de asemenea, să fie instruit pentru funcția regală.

„William a fost, într-adevăr, o mică surpriză”, a mărturisit Kay. „Era un tânăr rezervat. Mama lui îmi spunea că nu a crezut niciodată că William își dorea cu adevărat „funcția supremă”, așa cum o numea ea, ideea de a purta coroana într-o zi”.

Totuși, Kay a spun într-un final: „Suntem cu toții destul de recunoscători că lucrurile nu au evoluat astfel. Consensul a fost: l-am găsit pe cel potrivit. Și cred că l-am găsit pe cel potrivit, pe William, Prințul de Wales”.

Despre William, Kay remarcă: „Ceea ce îmi place foarte mult la el este faptul că abordează regalitatea într-un mod diferit. Recunoaște că unele aspecte ale monarhiei nu mai rezonează cu publicul de azi și pare conștient că va trebui să facă schimbări majore pentru a-i asigura supraviețuirea”.

Richard Kay și prințesa Diana au dezvoltat o prietenie apropiată după ce el a relatat despre viața ei ca reporter regal. Relația lor a fost atât de strânsă încât Kay se număra printre ultimele persoane pe care Diana le-a sunat înainte de tragicul accident de mașină de la Paris, pe 31 august 1997, când avea doar 36 de ani.

În copilărie, prințul William obișnuia să îi spună mamei sale că „nu vrea să fie rege”, iar potrivit relatărilor, la un moment dat, prințul Harry, auzind acest lucru, a replicat: „Dacă nu vrei slujba, o iau eu”.

Într-un interviu acordat emisiunii Good Morning America în 2023, cu ocazia lansării memoriilor sale „Spare”, Harry a declarat că, dacă Diana ar fi în viață, „ar fi tristă” din cauza relației tensionate dintre el și William.

Iar despre legătura cu fratele său, el a adăugat: „Întotdeauna a existat o competiție între noi, într-un fel ciudat. Cred că aceasta a influențat, sau a fost influențată de dinamica: moștenitor/rezervă”.