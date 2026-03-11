Monden

Ciocolata de 62 de dolari lansată de Meghan, criticată aspru: este „absolut dezgustătoare”

Ciocolata de 62 de dolari lansată de Meghan, criticată aspru: este „absolut dezgustătoare”Meghan Markle. Sursa foto: https://www.netflix.com/tudum/articles/with-love-meghan-season
Meghan Markle a intrat recent pe piața produselor gourmet cu o ciocolată scumpă, însă lansarea acesteia a stârnit un val de critici. Prezentatoarea de știri Megyn Kelly a catalogat produsul drept „absolut dezgustător”, exprimându-și dezamăgirea față de gustul și textura considerate necorespunzătoare pentru o ciocolată de lux, relatează Express.

Meghan Markle a lansat o gamă nouă de batoane de ciocolată

Lansarea s-a dorit a fi din categoria premium, dar reacțiile au indicat contrariul. Internauții și criticii culinari au subliniat că prețul nu justifică calitatea, iar unii chiar au comparat gustul cu produse mult mai accesibile.

În ciuda criticilor, susținătorii lui Meghan au apreciat efortul de a inova în domeniul ciocolatei și de a aduce atenție asupra produselor artizanale. Printre critici se află și fosta prezentatoare a emisiunii Fox News, Megyn Kelly, care a numit batoanele de ciocolată ale lui Meghan Markle „absolut dezgustătoare”.

Mai exact, fosta gazdă Fox News, Megyn Kelly, a lansat un atac dur asupra ducesei de Sussex, Meghan Markle, în timpul unei sesiuni live de degustare a noilor produse lansate de aceasta, „As Ever”. Testul direct a evidențiat reacții critice, amplificând controversele legate de brandul lui Markle.

Cutia conține doar patru batoane de ciocolată la un preț exorbitant

Meghan Markle, cunoscută pentru proiectele sale de pe Netflix, a introdus recent pe piață o colecție exclusivă de batoane de ciocolată și stropi comestibili cu flori uscate, lansate special de Ziua Îndrăgostiților. Batoanele sunt vândute la prețul de 62 de dolari pe cutie, conținând patru bucăți.

Într-o apariție pe SiriusXM, Megyn Kelly a povestit cum prietena și colega ei de platou, Britt Mayer, i-a trimis produsele cadou, iar ea a decis să le guste în direct.

 

„Mi-a trimis această cutie cu ciocolata ei, arată exact așa. Ambalajul este foarte frumos. Trebuie să recunosc asta. Îmi plac florile, iar acesta e marele ei avantaj, flori comestibile aplicate pe orice poate fi comestibil sau nu! Nu încercați asta acasă”, a declarat ea.

Vedeta a adăugat că prezentarea batoanelor de ciocolată a fost „drăguță” și a recunoscut că, deși nu obișnuiește să facă acest lucru când primește un cadou, a verificat prețul produselor, acum că subiectul a devenit o știre.

 

Ciocolata neagră cu sare de mare și zmeură nu a fost pe placul ei

Megyn a fost surprinsă de prețul batoanelor de ciocolată lansate de Meghan Markle, excluzând: „Această cutie frumoasă cu doar patru batoane de ciocolată în ea a costat 62 de dolari! Sunt atât de recunoscător că te-ai gândit la mine, dar 62 de dolari pe porcăria asta?”

Printre aromele oferite, ciocolata neagră cu sare de mare și zmeură nu i-a plăcut deloc, descriind-o drept „absolut dezgustătoare” și avertizând: „Nu vă pot recomanda să o evitați mai insistent decât o fac eu.”

Despre alte produse din colecție, Megyn a comentat: „Fursecurile shortbread sună bine, nu? Așa că le-am deschis să văd despre ce este vorba. Deci, e mai mult ciocolată cu un fel de cremă de portocale pe ele. Cred că e din cauza polenului de albine. De asemenea, dezgustător. Nu recomand. Așadar, nu accept ciocolatele de 62 de dolari.”

