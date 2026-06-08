Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări Cod galben de instabilitate atmosferică pentru luni și marți, vizând Bucureștiul și numeroase județe din sudul și estul țării.

Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și episoade de grindină.

Avertizarea este importantă deoarece fenomenele prognozate pot produce acumulări semnificative de apă într-un timp scurt, cu risc de inundații locale, dificultăți în trafic și pagube provocate de vântul puternic.

Avertizarea emisă de ANM este valabilă luni până la ora 21:00 și vizează județele Bacău, Vrancea, Galați, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov și municipiul București.

Potrivit meteorologilor, în aceste zone se vor înregistra perioade de instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe alocuri sunt așteptate vijelii cu rafale de 50-70 km/h și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.

ANM a emis și o a doua atenționare Cod galben, valabilă marți între orele 12:00 și 23:00.

Vor fi afectate județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Tulcea și Constanța. Fenomenele prognozate sunt similare celor de luni: averse torențiale, descărcări electrice, intensificări temporare ale vântului și, izolat, vijelii cu viteze de 50-70 km/h.

Meteorologii precizează că sunt posibile și căderi de grindină de mici dimensiuni, iar cantitățile de apă vor putea depăși local 30-40 l/mp.

În Capitală, luni, temperatura maximă va ajunge la 28-30 de grade Celsius, iar minima se va situa între 15 și 17 grade.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza și seara sunt prognozate înnorări accentuate și averse. Cantitățile de apă pot atinge, în general, 15-20 l/mp.

De asemenea, sunt posibile vijelii cu rafale de până la 70 km/h și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Marți, temperatura maximă va fi în jurul valorii de 29 de grade Celsius. După o primă parte a zilei cu vreme relativ stabilă, după-amiaza și seara vor apărea din nou înnorări, averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.

Potrivit ANM, „în intervalul 08 iunie, ora 12 – 08 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică Cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ”.

În contextul fenomenelor meteo severe, autoritățile au anunțat și o intervenție a pompierilor în județul Vrancea, după ce o persoană a fost surprinsă de o viitură.

Situația evidențiază riscurile asociate ploilor torențiale și acumulărilor rapide de apă prognozate în mai multe regiuni ale țării.