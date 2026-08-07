Bucureștiul trece de la caniculă la vijelii. Cum va fi vremea în weekend

Bucureștiul rămâne sub Cod galben de caniculă vineri și sâmbătă, cu temperaturi de până la 36 de grade și disconfort termic accentuat. Sâmbătă după-amiază, vremea devine instabilă, iar ANM anunță vijelii, averse și descărcări electrice în Capitală.

Valul de căldură continuă în București la finalul săptămânii, iar temperaturile se vor menține foarte ridicate până sâmbătă. În același timp, după-amiaza zilei de sâmbătă va aduce o schimbare a vremii, cu intensificări ale vântului și averse.

În intervalul vineri, ora 10:00 - sâmbătă, ora 10:00, disconfortul termic va rămâne accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperatura maximă va ajunge vineri la 35-36 de grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 19 și 21 de grade. Valorile nocturne vor caracteriza o noapte tropicală.

Vântul va sufla în general slab, însă după-amiaza sunt posibile intensificări, cu rafale care vor atinge 30-40 km/h. Pentru municipiul București este în vigoare, de vineri, ora 10:00, până sâmbătă, ora 10:00, un Cod galben de val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală.

Sâmbătă, între orele 10:00 și 21:00, valul de căldură va continua, iar în Capitală va fi în continuare caniculă.

Indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, iar temperatura maximă va fi de 34-35 de grade Celsius.

În a doua parte a zilei va crește probabilitatea apariției unor înnorări temporar accentuate. Sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze de 40-55 km/h, precum și averse care vor aduce cantități de apă de 2-8 l/mp și, izolat, de peste 10-15 l/mp. Vor fi și descărcări electrice.

În intervalul sâmbătă, ora 10:00 - 21:00, Bucureștiul va rămâne sub Cod galben pentru val de căldură persistent și caniculă.

Astfel, Capitala va avea parte mai întâi de temperaturi foarte ridicate și disconfort termic accentuat, iar sâmbătă după-amiază vor apărea manifestările de instabilitate atmosferică.